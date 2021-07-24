У Токіо розіграли перші два комплекти нагород у фехтуванні

На Олімпійських іграх в Токіо розіграли медалі у фехтуванні. Сьогодні своїх власників знайшли нагороди в жіночій індивідуальній шпазі та чоловічій індивідуальній шаблі

Визначилися два чемпіони в фехтуванні на Олімпіаді / Фото: Reuters

На медалі претендувала і українка Олена Кривицька, але вона програла в 1/16 фіналу представниці Польщі Ренаті Кнапік-Міазга – 8:15.

Жіноча індивідуальна шпага

1. Сунь Івен (Китай)

2. Ана Марія Попеску (Румунія)

3. Катріна Лехіс (Естонія)

Чоловіча індивідуальна шабля

1. Арон Сіладьї (Угорщина)

2. Луїджі Самеле (Італія)

3. Кім Джон Хван (Південна Корея)

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