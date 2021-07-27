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Олімпіада 2020 в Токіо

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До Токіо прилетіла топ-надія України на "золото"

Олег Люлька Олег Люлька
27 липня, 15:30
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Ярославі Магучіх з Дніпра пророкують в Токіо перше місце в секторі для стрибків у висоту, але звичайної перемоги 19-річній дебютантці Олімпійських ігор буде замало
Ярослава Магучіх у Токіо
Ярослава Магучіх у Токіо / Фото: Instagram

Вихована все-таки дівчина Ярослава Магучіх! Відразу після прибуття до Токіо вона чемно привіталася з Іграми.

"Здрастуй, наша перша Олімпіадо", – написала спортсменка в Instagram, поставивши емодзі зі схрещеними пальцями

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У столиці Японії Ярослава вже сфотографувалася на згадку в одному з п'яти олімпійських кілець, присівши на зелене. Жовте вибрала собі для знімка тренерка Магучіх – Тетяна Степанова.

Також Ярослава Магучіх вже прогулялася вулицями Олімпійського селища в Токіо. Неймовірна красуня!

5 серпня Ярославу Магучіх в Токіо чекає кваліфікація в секторі для стрибків у висоту. Фінал заплановано на 7 серпня.

Відзначимо, що Ярослава останніми роками виступає дуже переконливо. Після "срібла" на чемпіонаті світу-2019 додає з кожним стартом.

В 2021-му виграла Європу в приміщенні і низку турнірів, подолавши навіть планку на висоті 2,06 м.

У Токіо Магучіх хоче не просто виграти, а побити світовий рекорд – 2,09 м. На її шляху – росіянка Марія Ласіцкене і своя ж співвітчизниця Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: European athletics

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

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Срібло
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flag Китай КитайCN
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flag ОКР ОКРROC
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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