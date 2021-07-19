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У стилі Усика: український Чісора провів перше тренування в Токіо (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 08:48
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На Олімпіаді в Японії, яка відкриється вже 23 липня, суперваж з Одеси Цотне Рогава постарається повторити досягнення Володимира Кличка, який виграв золото Атланти-1996
Усик і Рогава
Усик і Рогава / Фото: Instagram

Колишній спаринг-партнер Олександра Усика Цотне Рогава, який на боксерському турнірі Олімпіади представить Україну в найпрестижнішій суперважкій вазі, провів своє перше тренування в Токіо.

28-річний Рогава вирішив не вигадувати велосипед, повторивши ту ж вправу для відпрацювання точності удару і швидкості реакції, якою напередодні поділився з публікою Усик.

Цотне побоксував з м'ячиком, прив'язаним гумкою до його ж голови.

"Ранок починається не з кави, а з тренування. Беремо приклад з наших досвідчених боксерів", – сказав з цього приводу Рогава

Відзначимо, що Цотне Рогава вельми успішно виступав у змішаних єдиноборствах, кікбоксингу і тайському боксі, де в 2018-му навіть досяг звання чемпіона світу. В аматорському ж боксі заявив про себе у вересні 2019-го завдяки перемозі у фіналі чемпіонату України над Віктором Вихристом, якого називають "спадкоємцем братів Кличків".

Що стосується спарингів з Усиком, то Рогава раніше розповідав, що просто робив свою роботу – тобто багато бив Усика, виконуючи роль Чісори.

Дивіться, як у першому бою на профі-рингу Рогава переміг хорвата Мрвалжа

Нагадаємо, що на Олімпіаді Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Додамо, що досі в суперважкій вазі за часів незалежності "золото" ОІ брав лише один українець – Володимир Кличко в Атланті-1996. Рогава може стати другим.

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