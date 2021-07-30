За крок від медалі! Українська боксерка прикро програла на Олімпіаді-2020

Українська боксерка Анна Лисенко не змогла пробитися в півфінал Олімпіади-2020, програвши суперниці з Туреччини Бусеназ Сюрменелі. Вона була за крок від медалі

Анна Лисенко дійшла до чвертьфіналу Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

На попередньому раунді Лисенко, яка виступає у ваговій категорії до 69 кг, здолала представницю Марокко Умаіму Белахбіб і принесла нам першу перемогу в боксі в Токіо.

Однак продовжити переможну ходу їй не вдалося. Сьогодні в п'яти раундах вона програла Сюрменелі.

Судді віддали боксерці з Туреччини всі п'ять раундів.

Відзначимо, що в боксі півфіналіст вже гарантує собі як мінімум бронзову медаль, адже в цій дисципліні немає боїв за третє місце.

Але Анна зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.