У 2014-му втік до Росії, але повернувся і тепер може принести Україні медаль Олімпіади

Український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 60 кг Ленур Теміров пробився в півфінал Олімпійських ігор. За право битися за золото Токіо українець посперечається з господарем Ігор

Ленур Теміров пробився в півфінал Олімпіади / Фото: Reuters

Теміров стартував на Іграх з 1/8 фіналу, де переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану – 5:0.

У чвертьфіналі українець переміг представника Вірменії Армена Мелікяна – 8:4.

У півфіналі Теміров битиметься з японським борцем Кен'ітіро Фумітою. Ця сутичка відбудеться сьогодні, орієнтовний час початку – 12:15.

Відзначимо, що сьогодні українська дівчина борець у вазі Алла Белінська поступилася в 1/8 фіналу китаянці Куан Жу і припинила боротьбу на Олімпіаді.

Відзначимо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані.

До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

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Після окупації Росією Криму прийняв рішення виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся в Україну і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював бронзу.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.