У 2014-му втік до Росії, але повернувся і тепер може принести Україні медаль Олімпіади

Теміров стартував на Іграх з 1/8 фіналу, де переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану – 5:0.
У чвертьфіналі українець переміг представника Вірменії Армена Мелікяна – 8:4.
У півфіналі Теміров битиметься з японським борцем Кен'ітіро Фумітою. Ця сутичка відбудеться сьогодні, орієнтовний час початку – 12:15.
Відзначимо, що сьогодні українська дівчина борець у вазі Алла Белінська поступилася в 1/8 фіналу китаянці Куан Жу і припинила боротьбу на Олімпіаді.
Відзначимо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані.
До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.
Після окупації Росією Криму прийняв рішення виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся в Україну і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював бронзу.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.