Устриці загрожують змаганням із веслування на Олімпіаді

Нашестя устриць призвело до того, що поплавки на водній трасі в Токіо потонули. Довелося викликати на допомогу водолазів і витрачати величезні гроші на вилов непрошених гостей

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Змагання з веслування на літніх Олімпійських іграх у Токіо опинилися під загрозою через нашестя устриць.

Про це повідомляє BBC.

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Змагання з веслування мають відбутися в Токійській затоці. Але поплавки, розташовані на водній трасі, почали масово тонути після того, як до них почали прикріплятися устриці.

Мережу поплавців загальною протяжністю 5,6 км довелося витягувати на берег і ремонтувати, або очищати від устриць на місці, використовуючи працю водолазів.

Загальні витрати на усунення наслідків несподіваного лиха склали $1,28 млн. Всього виловили 14 тонн устриць.

"Але ми цьому улову не раді", – кажуть організатори Ігор, які розраховують, що, незважаючи на несподівані проблеми, змагання в Токійській затоці відбудуться за планом.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді. Вікторію Ус, яка виступає у веслувальному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо. Правда, раз на день спортсменці все ж дозволяють тренуватися на воді.