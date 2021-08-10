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Олімпіада 2020 в Токіо

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Український призер Олімпіади натякнув на від'їзд до іншої країни

Андрій Трофімов Андрій Трофімов журналіст редакції "Спорт"
10 серпня, 14:25
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Шпажист Ігор Рейзлін, який на Іграх-2020 у Токіо виборов бронзу, замислюється про переїзд за кордон – але вже після завершення кар'єри спортсмена і переходу на тренерський терен
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

37-річний шпажист Ігор Рейзлін, який на першій у своєму житті Олімпіаді в Токіо здобув бронзову медаль, не виключає, що наслідує приклад іншого українського фехтувальника Олександра Горбачука.

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Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Горбачук, уже як тренер, поїхав працювати до Японії, і привів збірну цієї країни до золота домашніх Ігор-2020.

Олександр Горбачук і його збірна Японії
Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

"У нас просто біда з тим, що хороші фахівці виїжджають за кордон. Як той же Горбачук, який Японію до золота привів. Таких, звісно, хотілося б бачити у нас, щоб вони працювали з нами"

"Але для цього їх потрібно якось мотивувати. Наша держава, на жаль, як ті ж японці, китайці або американці, платити не може. Подивимося, як це все зміниться"

"Я там десь, коли в Парижі-2024 відфехтую, теж, найвірогідніше, подамся в тренери. Якщо будуть якісь зрушення в оплаті праці тренерів, то можна залишатися тут, на батьківщині. Поки не знаю..." – наводить слова Рейзліна XSport

Ігор Рейзлін
Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що на Олімпіаді в Токіо Україна виграла для інших країн більше золота, ніж для себе.

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3
7:3
7
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Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
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6
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Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
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3
12
Маріуполь
3
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1
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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