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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українські плавці до кінця боролися за золото, але в підсумки у наших паралімпійців срібло і бронза

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
31 серпня, 12:15
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На Паралімпіаді-2020 у Токіо українські плавці Веракса і Крайник завоювали дві медалі в скарбничку збірної України
Максим Веракса завоював срібло на Паралімпіаді-2020
Максим Веракса завоював срібло на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо пройшли фінальні запливи в плаванні. Представники збірної України здобули дві медалі.

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Першим з українських плавців змагався Максим Веракса. У запливі на дистанції 100 метрів (клас – S12) українець фінішував з другим результатом – 52.87 сек. Максим лідирував практично на всій дистанції, але фініші програв азербайджанцю Салеї 0.18 сек.

Другий українець в цьому запливі – Ілля Яременко фінішував четвертим.

Це друга нагорода для українця на Іграх в Токіо, раніше він завоював бронзу в запливі на 50 м вільним стилем.

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Другу медаль за сьогодні в плаванні виграв Василь Крайник.

Український паралімпієць боровся за золоту медаль Паралімпіади-2020, але в підсумку фінішував третім. Бронзова медаль стала першою в кар'єрі спортсмена.

Василь Крайник
Василь Крайник / Фото: Reuters

Василь виступав у запливі на 200 метрів комплексним плаванням і показав час 2:09.92. Золото завоював британський плавець Данн Різ.

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