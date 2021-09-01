Українська плавчиня виграла бронзу на Паралімпіаді-2020

Українські спортсмени продовжують збирати нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо

Яна Бережная завевала бронзу на Паралимпиаде-2020 / Фото: Getty Images

На Паралімпіаді-2020 у Токіо сьогодні розіграли нагороди в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11.

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Українську команду представляла 24-річна Яна Бережна.

У фінальному запливі на 100 м українка була третьою, з результатом 1:27.02. Бронзова медаль Бережної стала для неї першою на Іграх у Токіо.

Золото зі світовим рекордом завоювала кіпріотка Кароліна Пелендріту, срібло у китайської плавчині.

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Сьогодні українські паралімпійці виграли п'ять медалей: золото, срібло і три бронзи.

Всього на рахунку України 72 медалі: 16 золотих, 34 срібних і 22 бронзові. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020