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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українка йшла на "срібло" Олімпіади у важкій атлетиці, але отримала "баранку"

Олена Павлова Олена Павлова
1 серпня, 15:48
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З двох представників нашої команди на Олімпійських іграх в Японії результат показала лише молода Конотоп. А досвідчена Деха не впоралася з тиском і штангою
Важкоатлетка Ірина Деха на Олімпіаді-2020
Важкоатлетка Ірина Деха на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Україна залишилася без медалей Токіо-2020 у важкій атлетиці. У категорії до 76 кг всі покладали надію на чемпіонку Європи Ірину Деху. Але після другого місця в ривку, де Ірина взяла 113 кг з другої спроби, українка провалила поштовх.

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Для Дехи це була друга Олімпіада. І після шостого місця в Ріо-2020 у харків'янки був шанс застрибнути на п'єдестал Токіо. Але всі три спроби на 131 кг в поштовху виявилися невдалі. А перемогла Нейсе Дахомес Баррера з Еквадору з сумою 263 кг.


Фото Reuters

Через допінгові скандали в минулому на Олімпіаду в Японії Україні виділили тільки три ліцензії – дві дівчатам і одну чоловікам. Але після того, як Дмитро Чумак отримав тимчасове відсторонення від змагань через допінг, у нашої команди залишилося тільки дві надії.

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Українська штангістка Каміла Конотоп
Українська штангістка Каміла Конотоп / Фото: Reuters

В результаті 20-річна Каміла Конотоп стала п'ятою у вазі до 55 кг. А ось олімпійська надія, чемпіонка Європи-2021 Ірина Деха не впоралася зі своїм завданням.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
22
16
58
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
19
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