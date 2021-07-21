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Українка провела екскурсію по Олімпійському селищу в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 13:01
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Вікторія Ус провела екскурсію по своєму номеру в Олімпійському селищі. Дівчина показала знамените картонне ліжко і хол, де можна проводити спільні вечори з іншими атлетами
Вікторія Ус провела екскурсію по Олімпійському селищу
Вікторія Ус провела екскурсію по Олімпійському селищу

Наша представниця у веслувальному слаломі живе в Олімпійському селищі в блоці, де розташовуються дві кімнати, перед ними є невеликий хол зі столиком, а на стінах і дверях висять допоміжні покажчики і попередження про дотримання карантинних заходів.

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У самому номері Вікторії розташовується картонне ліжко з матрацом з переробленого пластику, на відео так само можна помітити невелику шафу і кондиціонер. У номерах спортсмени живуть по двоє.

А наш бадмінтоніст Артем Почтарьов показав, як в олімпійській їдальні можна замовити суші – традиційну японську страву.

Нагадаємо, що Вікторія Ус була відправлена на самоізоляцію після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

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