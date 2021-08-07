Українець виявився швидшим медалістів, але залишився без нагороди Токіо

Українські каноїсти продемонстрували непогані результати на Олімпіаді-2020 року, але не змогли пробитися в медальний заїзд, хоча за часом були навіть краще медалістів

Павло Алтухов перегнав медалістів Токіо / Фото: Reuters

Павло Алтухов і Юрій Вандюк в змаганнях на каное-одиночках на 1000 метрів не змогли пробитися в медальний фінал.

У втішному заїзді Алтухов став четвертим, хоча продемонстрував час (4:04.098), з яким міг би розраховувати на срібну медаль, якби брав участь в фіналі A.

Вандюк прийшов до фінішу останнім у фіналі B, але по часу продемонстрував шостий результат.

Втім, в зведеній таблиці результатів Алтухов зайняв 12-е місце , А Вандюк – 16-е.

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Медалісти в змаганнях на каное-одиночках на 1000 м: