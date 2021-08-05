Україна знову піднімається: медальний залік Олімпіади після срібла Терлюги

Анжеліка Терлюга принесла Україні 13-ту медаль на Олімпіаді в Токіо. Це дозволило нашій країні піднятися на одну сходинку в загальному медальному заліку Олімпіади-2020

Анжеліка Терлюга принесла Україні срібло Олімпіаді у Токіо / Фото: Reuters

На рахунку України тепер одна золота медаль Жана Беленюка, три срібні нагороди, і дев'ять – бронзових.

Відмітимо, що за загальною кількістю медалей Україна займає 16-е місце, але лише одне золото не дозволяє нашій країні піднятися вище 36-го місця. У порівнянні з вчорашнім днем, Україна піднялася на одну сходинку.

Втім, у нас є ще одна гарантована медаль – боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади і буде боротися за золото!

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Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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