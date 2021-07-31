Україна знову дарує медаль Олімпіади іншій країні – тепер уже Грузії

Вихованець української важкої атлетики Антон Плісний, виступаючи в Токіо під грузинським прапором, здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 96 кг

Українець Антон Плісний з "бронзою" для Грузії / Фото: Reuters

Вихованці українського спорту продовжують збагачувати медалями інші країни на Олімпіаді в Токіо. Ексштангіст збірної України Антон Плісний в категорії до 96 кг став бронзовим призером Ігор під грузинським прапором, піднявши 387 кг – 177 кг у ривку і 210 у поштовху.

І це при тому, що по ходу змагань Плісний зазнав травми коліна.

Важка атлетика. Чоловіки. До 96 кг

1. Фарес Ібрагім Ельбах (Катар) – 402 кг (177 + 225) – олімпійський рекорд.

2. Кейдомар Хьованні Валлєнілья Санчес (Венесуела) – 387 (177 + 210)

3. Антон Плісний (Грузія) – 387 (177 + 210)

Раніше Плісний приніс Грузії "золото" чемпіонату Європи і "бронзу" чемпіонату світу. Причиною його відходу з української збірної стали розбіжності з її керівництвом.

Відзначимо, що напередодні під керівництвом українського тренера Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли командний турнір Олімпіади, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ.

Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

Також ми писали, що ексукраїнка Ірина Кіндзерська принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

Кіндзерська розплакалася після "бронзи" / Фото: Reuters

Після цього Кіндзерську зворушливо привітала Дар'я Білодід.