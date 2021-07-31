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Олімпіада 2020 в Токіо

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Україна знову дарує медаль Олімпіади іншій країні – тепер уже Грузії

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 16:32
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Вихованець української важкої атлетики Антон Плісний, виступаючи в Токіо під грузинським прапором, здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 96 кг
Українець Антон Плісний з "бронзою" для Грузії
Українець Антон Плісний з "бронзою" для Грузії / Фото: Reuters

Вихованці українського спорту продовжують збагачувати медалями інші країни на Олімпіаді в Токіо. Ексштангіст збірної України Антон Плісний в категорії до 96 кг став бронзовим призером Ігор під грузинським прапором, піднявши 387 кг – 177 кг у ривку і 210 у поштовху.

І це при тому, що по ходу змагань Плісний зазнав травми коліна.

Важка атлетика. Чоловіки. До 96 кг

  • 1. Фарес Ібрагім Ельбах (Катар) – 402 кг (177 + 225) – олімпійський рекорд.
  • 2. Кейдомар Хьованні Валлєнілья Санчес (Венесуела) – 387 (177 + 210)
  • 3. Антон Плісний (Грузія) – 387 (177 + 210)

Раніше Плісний приніс Грузії "золото" чемпіонату Європи і "бронзу" чемпіонату світу. Причиною його відходу з української збірної стали розбіжності з її керівництвом.

В тренді

Відзначимо, що напередодні під керівництвом українського тренера Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли командний турнір Олімпіади, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ.

Олександр Горбачук і його збірна Японії
Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

Також ми писали, що ексукраїнка Ірина Кіндзерська принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

Кіндзерська розплакалася після "бронзи"
Кіндзерська розплакалася після "бронзи" / Фото: Reuters

Після цього Кіндзерську зворушливо привітала Дар'я Білодід.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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