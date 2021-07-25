Україна втратила другого боксера на Олімпіаді-2020

Збірна України з боксу втрачає ще одного представника. Ярослав Харциз, який виступає у ваговій категорії до 63 кг, програв у 1/16 фіналу представнику Азербайджану Джавід Челебієва

Ярослав Харциз залишає Олімпіаду-2020 / Фото: Reuters

Нашому 24-річному боксеру не пощастило з жеребом, адже вже в стартовому поєдинку на Олімпіаді йому довелося битися проти чемпіона світу-2013.

Ярослав намагався продемонструвати свої кращі якості, але майстерність більш досвідченого опонента виявилася вище – всі судді віддали перемогу Челебієву. Харциз не виграв жодного раунду на записках суддів.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.