Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Україна на п'ятому місці в медальному заліку Паралімпіади-2020 після першого дня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 серпня, 16:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У перший день Паралімпійських ігор у Токіо Україна завоювала вісім медалей. У медальному заліку наша країна посідає п'яте місце!
Олена Федота завоювала у Токіо срібну медаль
Олена Федота завоювала у Токіо срібну медаль / Фото: Reuters

На рахунку українських паралімпійців одна золота медаль, п'ять срібних і дві – бронзових. В сумі українці в перший день змагань виграли вісім медалей. Більше тільки у Австралії.

Читайте також: Перший день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 25 серпня:

М Країна Gold MedalSilver MedalBronze Medalвсього
1

Австралія

61310
2

Китай

5128
3

РПК

3126
4

Італія

2125
5

Україна

1528
6

Велика Британія

1416
7

Бразилія

1124
8

Нідерланди

1102
9

Білорусь

1001
9

Чилі

1001
9

Ізраїль

1001
9

Сінгапур

1001
13

Іспанія

0202
13

США

0202
15

Франція

0112
15

Японія

0112
15

Польща

0112
18

Грузія

0101
18

Угорщина

0101
20

Канада

0022
20

Греція

0022
22

Німеччина

0011
22

Мексика

0011
22

Узбекистан

0011

Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмена, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!

Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:

Ріо-де-Жанейро 2016

  • 3. Україна – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

  • 4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

  • 4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

  • 6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

  • 35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

  • 44. Україна – 1, 4, 2 (7)
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
3
10
2
flag Китай КитайCN
5
1
2
8
3
flag ПКР ПКРRPC
3
1
2
6
4
flag Італія ІталіяIT
2
1
2
5
5
flag Україна УкраїнаUA
1
5
2
8
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
1
4
1
6
7
flag Бразилія БразиліяBR
1
1
2
4
8
flag Нідерланди НідерландиNL
1
1
0
2
9
flag Білорусь БілорусьBY
1
0
0
1
10
flag Чилі ЧиліCL
1
0
0
1
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти