Україна на п'ятому місці в медальному заліку Паралімпіади-2020 після першого дня

У перший день Паралімпійських ігор у Токіо Україна завоювала вісім медалей. У медальному заліку наша країна посідає п'яте місце!

Олена Федота завоювала у Токіо срібну медаль / Фото: Reuters

На рахунку українських паралімпійців одна золота медаль, п'ять срібних і дві – бронзових. В сумі українці в перший день змагань виграли вісім медалей. Більше тільки у Австралії.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 25 серпня:

М Країна всього 1 Австралія 6 1 3 10 2 Китай 5 1 2 8 3 РПК 3 1 2 6 4 Італія 2 1 2 5 5 Україна 1 5 2 8 6 Велика Британія 1 4 1 6 7 Бразилія 1 1 2 4 8 Нідерланди 1 1 0 2 9 Білорусь 1 0 0 1 9 Чилі 1 0 0 1 9 Ізраїль 1 0 0 1 9 Сінгапур 1 0 0 1 13 Іспанія 0 2 0 2 13 США 0 2 0 2 15 Франція 0 1 1 2 15 Японія 0 1 1 2 15 Польща 0 1 1 2 18 Грузія 0 1 0 1 18 Угорщина 0 1 0 1 20 Канада 0 0 2 2 20 Греція 0 0 2 2 22 Німеччина 0 0 1 1 22 Мексика 0 0 1 1 22 Узбекистан 0 0 1 1

Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмена, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!

Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:

Ріо-де-Жанейро 2016

3. Україна – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996