Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Убили мотивацію! Рекордсменку Олімпіади позбавили права нести прапор на відкритті Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
23 липня, 14:56
Копіювати лінк
У олімпійської чемпіонки-1992 зі спортивної гімнастики Оксани Чусовітіної відібрали статус прапороносиці збірної Узбекистану перед початком церемонії відкриття Ігор
Оксана Чусовітіна
Оксана Чусовітіна / Фото: Getty Images

Замість заявлених раніше національним олімпійським комітетом Узбекистану гімнастки Оксани Чусовітіної і боксера Бобо-Усмона Батурова прапор країни на відкритті Олімпіади довірили іншому боксеру Баходіру Жалолову і представиниці тхеквондо Нігорі Турсункуловій.

Онлайн трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо

46-річна Оксана Чусовітіна в шоці.

"Мені не пояснили, чому, просто сказали, що я не йду, і все. Мотивацію вбили. Так робити не можна. Можна просто пояснити, ми всі люди, все зрозуміємо", – наводить слова Оксани телеграм-канал Sputnik Узбекистан

Олімпіада в Токіо – восьма для Чусовітіної
Олімпіада в Токіо – восьма для Чусовітіної / Фото: Instagram

Відзначимо, що для Чусовітіної ці Ігри будуть восьмими – рекорд світової гімнастики – і останніми. Після них Оксана завершить олімпійську кар'єру.

Тим часом джерело в Олімпійському комітеті Узбекистану, яке цитує ТАСС, повідомив, що рішення позбавити Чусовітіну статусу прапороносця ухвалили, щоб вона... не втомилася.

"Участь у церемонії відкриття займає багато часу, необхідно протягом великої кількості часу стояти на ногах, а потім пізно повертатися в готель. Чусовітіна візьме участь у відбірковому турнірі 25 липня, а Батуров – 29 липня, в зв'язку з цим ухвалили рішення про заміну прапороносців", – сказало джерело

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти