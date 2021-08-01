"У мене не було іншого вибору": сповідь українця, який приніс медаль Грузії

Плісний отримав грузинське громадянство в 2018 році і вже встиг принести своїй новій батьківщині, крім бронзи Ігор в Токіо, дві медалі чемпіонату Європи і одну – на чемпіонаті світу.
"В Україні не створюють умови для спортсменів. Їм не дають того, що вони заслуговують. У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики, тому я вирішив виступати за іншу країну.
У мене просто не було іншого вибору. Якби я зараз виступав за Україну, то, можливо, на Олімпіаду не поїхав би взагалі.
Спасибі Грузії, що дала притулок і дала можливість виступати на Іграх. Я не забуваю свою землю, я родом з Донбасу. Люблю свою землю, Україну і Грузію – це для мене рідні місця", – сказав Плісний в ефірі каналу "UA: Перший".
Відзначимо, що напередодні під керівництвом українського тренера Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли командний турнір Олімпіади, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ.
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