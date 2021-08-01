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"У мене не було іншого вибору": сповідь українця, який приніс медаль Грузії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 13:17
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Українець за походженням Антон Плісний приніс Грузії бронзову медаль на Олімпіаді-2020. Спортсмен пояснив, чому вирішив змінити громадянство
Антон Плісний приніс Грузії медаль Олімпіади-2020
Антон Плісний приніс Грузії медаль Олімпіади-2020 / Фото: REUTERS

Плісний отримав грузинське громадянство в 2018 році і вже встиг принести своїй новій батьківщині, крім бронзи Ігор в Токіо, дві медалі чемпіонату Європи і одну – на чемпіонаті світу.

"В Україні не створюють умови для спортсменів. Їм не дають того, що вони заслуговують. У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики, тому я вирішив виступати за іншу країну.

У мене просто не було іншого вибору. Якби я зараз виступав за Україну, то, можливо, на Олімпіаду не поїхав би взагалі.

Спасибі Грузії, що дала притулок і дала можливість виступати на Іграх. Я не забуваю свою землю, я родом з Донбасу. Люблю свою землю, Україну і Грузію – це для мене рідні місця", – сказав Плісний в ефірі каналу "UA: Перший".

Відзначимо, що напередодні під керівництвом українського тренера Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли командний турнір Олімпіади, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ.

Також ми писали, що екс-українка Ірина Кіндзерська принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
14
55
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
16
13
40
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
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