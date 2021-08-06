Три півфіналу у веслуванні: українці ударно виступили 6 серпня на Олімпіаді

6 серпня стало успішним днем для українських гребців на Олімпійських іграх в Токіо. Всі представники України, що виступають у веслуванні, пробилися до півфіналу

Людмила Лузан вже брала бронзу в одиночних змаганнях / Фото: Reuters

Бронзова призерка в каное-одиночці Людмила Лузан після вчорашнього тріумфу сьогодні в парі з Анастасією Четвериковою виграла попередній заїзд і відразу пробилися в півфінал.

Павло Алтухов і Юрій Вандюк в змаганнях на каное-одиночках так само пробилися в півфінал, але для цього їм довелося ще змагатися в чвертьфінальних заїздах.

Обидва українця прийшли до фінішу в кваліфікаційних гонках четвертими, а потім в чвертьфіналі продемонстрували другі результати в своїх заїздах.

А потім путівку в півфінал завоювала жіноча четвірка на байдарках, де нашу країну представляють Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх.

Українки стали третіми в чвертьфінальному запливі, відставши від переможця на 1.414 секунди, і вийшли в півфінал.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.