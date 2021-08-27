Третій день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів 27 серпня

П'ятниця стала рекордною для збірної України за кількістю завойованих медалей з початку Паралімпійських ігор у Токіо. Наші атлети завоювали 13 нагород

Золота медалістка Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Анастасія Стеценко / Фото: Reuters

У п'ятницю, 27 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 13 медалей. З них 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові. Відмінний результат наших паралімпійців!

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ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 27 СЕРПНЯ

Золото (2)

Мар'яна Шевчук (жінки, паверліфтинг, до 55 кг)

(жінки, паверліфтинг, до 55 кг) Ганна Стеценко (жінки, плавання, 400 м вільний стиль в класі – S13)

Срібло (7)

Владислав Білий (чоловіки, легка атлетика, метання списа – F38)

(чоловіки, легка атлетика, метання списа – F38) Сергій Кліпперт (чоловіки, плавання 100 м на спині – S12)

(чоловіки, плавання 100 м на спині – S12) Андрій Трусов (чоловіки, плавання 200 м комплексний стиль SM7)

(чоловіки, плавання 200 м комплексний стиль SM7) Кирило Гаращенко (чоловіки, плавання 400 м вільний стиль – S13)

(чоловіки, плавання 400 м вільний стиль – S13) Катерина Денисенко (жінки, плавання на спині – S8)

(жінки, плавання на спині – S8) Євгенія Бреус, Олена Федота, Наталя Мандрик, Наталя Морквич ( жінки, командне фехтування на візках)

жінки, командне фехтування на візках) Анастасія Москаленко (жінки, легка атлетика, метання булави)

Бронза (4)

Юлія Павленко (жінки, легка атлетика, стрибки в довжину Т11)

(жінки, легка атлетика, стрибки в довжину Т11) Єгор Дементьєв (чоловіки, велотрек, 4000 м гонка переслідування C5)

(чоловіки, велотрек, 4000 м гонка переслідування C5) Юлія Іваницька (жінки, дзюдо, до 48 кг)

(жінки, дзюдо, до 48 кг) Наталія Ніколайчик (жінки, дзюдо, до 52 кг)

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Мар'яна Шевчук / Фото: Getty Images

Мар'яна Шевчук виборола друге золото для України на Паралімпійських іграх у Токіо. Українка виступала в змаганнях з паверліфтингу серед жінок, в категорії вагою до 55 кг.

Ганна Стеценко золота медалістка Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Для Ганни Стеценко це четверта нагорода найвищого ґатунку на Паралімпіадах, в Ріо-2016 вона стала триразовою паралімпійської чемпіонкою.

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