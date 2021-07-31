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Олімпіада 2020 в Токіо

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Світоліна проти Рибакіної на Олімпіаді: де і коли дивитися битву за "бронзу"

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 08:43
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Українська тенісистка Еліна Світоліна в суботу, 31 липня, зіграє з Оленою Рибакіна з Казахстану в матчі за бронзу Олімпійських ігор в Токіо-2020
Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги
Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

Поєдинок шостий ракетки світу Світоліной і №20 WTA Рибакіна в столиці Японії почнеться не раніше 10:30 за Києвом . Україна ще жодного разу не брала медалі Олімпіади в тенісі ! Нагадаємо, що в півфіналі Світоліна програла 22-річній Маркеті Вондроушовой з Чехії – 3: 6, 1: 6.

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Бронзову битву Світоліной на Олімпіаді 31 липня можна буде побачити на каналі "UA: Перший" , Який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . А також на каналах Eurosport.

Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова
Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Рибакіна в півфіналі програла швейцарці Белінді Бенчіч (№12 WTA) – 6: 7, 6: 4, 3: 6. В особистих зустрічах Еліни і Олени рахунок поки рівний – 1: 1.


фото ITF

В тренді

Нагадаємо, що тенісисти в Токіо масового скаржилися на жахливі погодні умови в Токіо . Світоліна зізнавалася, що через спеку і божевільною вологості на корті неможливо було дихати .

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади
Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повне розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
9
26
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
6
14
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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