Світоліна проти Рибакіної на Олімпіаді: де і коли дивитися битву за "бронзу"

Українська тенісистка Еліна Світоліна в суботу, 31 липня, зіграє з Оленою Рибакіна з Казахстану в матчі за бронзу Олімпійських ігор в Токіо-2020

Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

Поєдинок шостий ракетки світу Світоліной і №20 WTA Рибакіна в столиці Японії почнеться не раніше 10:30 за Києвом . Україна ще жодного разу не брала медалі Олімпіади в тенісі ! Нагадаємо, що в півфіналі Світоліна програла 22-річній Маркеті Вондроушовой з Чехії – 3: 6, 1: 6.

Читайте також: Я розчарована. Світоліна прокоментувала поразку в півфіналі Олімпіади-2020

Бронзову битву Світоліной на Олімпіаді 31 липня можна буде побачити на каналі "UA: Перший" , Який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . А також на каналах Eurosport.

Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Рибакіна в півфіналі програла швейцарці Белінді Бенчіч (№12 WTA) – 6: 7, 6: 4, 3: 6. В особистих зустрічах Еліни і Олени рахунок поки рівний – 1: 1.



фото ITF

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Нагадаємо, що тенісисти в Токіо масового скаржилися на жахливі погодні умови в Токіо . Світоліна зізнавалася, що через спеку і божевільною вологості на корті неможливо було дихати .

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повне розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.