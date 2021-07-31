Спортсменка полагодила човен за допомогою презерватива і виграла медаль на Олімпіаді

Австралійка Джесіка Фокс завоювала бронзову медаль у фіналі Олімпіади-2020 на каное-одиночці. Перед цим спортсменка придумала оригінальний спосіб полагодити свій човен

Джессіка Фокс героїчно завоювала медаль в Токіо / Фото: Reuters

Перед медальною гонкою дівчині довелося латати дірку на носі човна. Спочатку вона опрацювала її карбоновою сумішшю, а зверху натягнула... презерватив.

А перед цим Фокс стала олімпійською чемпіонкою в слаломі. До речі, в цій же гонці українка навіть без медалі потрапила в історію Олімпіади.

Як ми повідомляли раніше, учасникам Олімпіади-2020 роздали 160 тисяч презервативів, але використовувати забороняли. Оргкомітет рекомендував спортсменам соціально дистанціюватися, щоб убезпечити один одного від зараження коронавірусом.

Для цього організатори навіть придумали спеціальні антисекс-ліжка з картону, які розвалюються від різких рухів.

До речі, недавно картонне ліжко таки зламали. Спортсмени провели експеримент і з'ясували, скількох людей воно може витримати.