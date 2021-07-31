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Олімпіада 2020 в Токіо

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Спортсменка полагодила човен за допомогою презерватива і виграла медаль на Олімпіаді

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 09:22
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Австралійка Джесіка Фокс завоювала бронзову медаль у фіналі Олімпіади-2020 на каное-одиночці. Перед цим спортсменка придумала оригінальний спосіб полагодити свій човен
Джессіка Фокс героїчно завоювала медаль в Токіо
Джессіка Фокс героїчно завоювала медаль в Токіо / Фото: Reuters

Перед медальною гонкою дівчині довелося латати дірку на носі човна. Спочатку вона опрацювала її карбоновою сумішшю, а зверху натягнула... презерватив.

А перед цим Фокс стала олімпійською чемпіонкою в слаломі. До речі, в цій же гонці українка навіть без медалі потрапила в історію Олімпіади.

Як ми повідомляли раніше, учасникам Олімпіади-2020 роздали 160 тисяч презервативів, але використовувати забороняли. Оргкомітет рекомендував спортсменам соціально дистанціюватися, щоб убезпечити один одного від зараження коронавірусом.

Для цього організатори навіть придумали спеціальні антисекс-ліжка з картону, які розвалюються від різких рухів.

До речі, недавно картонне ліжко таки зламали. Спортсмени провели експеримент і з'ясували, скількох людей воно може витримати.

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Країна
Золото
Срібло
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20
12
11
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2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
6
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