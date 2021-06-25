Слідкуйте за цим хлопцем в Токіо! Український боксер готує до Олімпіади американського фехтувальника

Призер Лондона-2012 Тарас Шелестюк став тренером по силовій підготовці Ніка Іткіна, який збирається поборотися за олімпійське "золото" в Японії

Іткін і Шелестюк після тренування / Фото: Instagram

Чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк зайнявся тренерством напередодні Ігор-2020 в Токіо. Українець готує до Олімпіади американського фехтувальника Ніка Іткіна.

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"Слідкуйте за цим хлопцем на Олімпійських іграх в Токіо. Дуже талановитий спортсмен, який наполегливо і розумно тренується. Я радий бути його тренером по силовій підготовці" , – підписав спільне фото в Instagram Шелестюк.

21-річний Нік – син відомого українського тренера Михайла Іткіна. Він народився в США, а фехтуванням зайнявся в сім років. Мрія Ніка – перемога на Олімпійських ігор. Заради підготовки до Токіо-2020 спортсмен навіть взяв академвідпустку в університеті, де вивчає бізнес і політологію.

Поки що найбільше досягнення Іткіна в кар'єрі – перемога на Панамериканському чемпіонаті і комплект нагород на Кубку світу.