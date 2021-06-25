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Слідкуйте за цим хлопцем в Токіо! Український боксер готує до Олімпіади американського фехтувальника

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 червня, 15:07
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Призер Лондона-2012 Тарас Шелестюк став тренером по силовій підготовці Ніка Іткіна, який збирається поборотися за олімпійське "золото" в Японії
Іткін і Шелестюк після тренування
Іткін і Шелестюк після тренування / Фото: Instagram

Чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк зайнявся тренерством напередодні Ігор-2020 в Токіо. Українець готує до Олімпіади американського фехтувальника Ніка Іткіна.

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"Слідкуйте за цим хлопцем на Олімпійських іграх в Токіо. Дуже талановитий спортсмен, який наполегливо і розумно тренується. Я радий бути його тренером по силовій підготовці" , – підписав спільне фото в Instagram Шелестюк.

21-річний Нік – син відомого українського тренера Михайла Іткіна. Він народився в США, а фехтуванням зайнявся в сім років. Мрія Ніка – перемога на Олімпійських ігор. Заради підготовки до Токіо-2020 спортсмен навіть взяв академвідпустку в університеті, де вивчає бізнес і політологію.

Поки що найбільше досягнення Іткіна в кар'єрі – перемога на Панамериканському чемпіонаті і комплект нагород на Кубку світу.

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#
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Г
О
1
Італія
3
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9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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