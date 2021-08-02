Скандальний жест на Олімпіаді: американка в страшній масці потрапила під розслідування

На церемонії нагородження Рейвен Сондерс, яка посіла другу сходинку в секторі для штовхання ядра, схрестила руки і підняла їх над головою

Американська атлетка Рейвен Сондерс / Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет розслідує жест американської штовхальниці ядра Рейвен Сондерс на церемонії нагородження.

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На питання, що означають схрещені руки над головою, сама американка, котра здобула "срібло", пояснила: "Це перехрестя, де зустрічаються всі пригноблені".

Пізніше Сондерс розповіла NBC, що це була демонстрація підтримки "ЛГБТ-спільноти, руху чорношкірих людей і людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям".

"Я бачу вас, я тут для вас, і я завжди з вами", – написала спортсменка на сторінці в Instagram

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо Рейвен Сондерс виступала в страхітливих масках.

Нагадаємо, минулого місяця МОК змінив правила, надавши учасникам більшу свободу вираження поглядів за межами олімпійських зон. Проте олімпійці, як і раніше, не можуть робити політичних заяв під час змагань або перебуваючи на подіумі.