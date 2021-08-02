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Олімпіада 2020 в Токіо

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Скандальний жест на Олімпіаді: американка в страшній масці потрапила під розслідування

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 11:26
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На церемонії нагородження Рейвен Сондерс, яка посіла другу сходинку в секторі для штовхання ядра, схрестила руки і підняла їх над головою
Американська атлетка Рейвен Сондерс
Американська атлетка Рейвен Сондерс / Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет розслідує жест американської штовхальниці ядра Рейвен Сондерс на церемонії нагородження.

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На питання, що означають схрещені руки над головою, сама американка, котра здобула "срібло", пояснила: "Це перехрестя, де зустрічаються всі пригноблені".

Пізніше Сондерс розповіла NBC, що це була демонстрація підтримки "ЛГБТ-спільноти, руху чорношкірих людей і людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям".

"Я бачу вас, я тут для вас, і я завжди з вами", – написала спортсменка на сторінці в Instagram

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо Рейвен Сондерс виступала в страхітливих масках.

Нагадаємо, минулого місяця МОК змінив правила, надавши учасникам більшу свободу вираження поглядів за межами олімпійських зон. Проте олімпійці, як і раніше, не можуть робити політичних заяв під час змагань або перебуваючи на подіумі.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
27
16
14
57
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
20
13
45
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
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