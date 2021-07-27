Скандальний допінг українки – через щеплення від коронавірусу? Чоловік-росіянин ошелешив

Росіянин Володимир Турбаєвський, чоловік української тріатлоністки Юлії Єлістратової, яку зняли з Олімпіади в Токіо через допінг, зробив гучну заяву

Юлія Єлістратова і Володимир Турбаєвський / Фото: Instagram

За словами чемпіона світу з триатлону з Росії Володимира Турбаєвського, причиною позитивної допінг-проби у його дружини, української тріатлоністки Юлії Єлістратової, могла стати вакцина від COVID.

Нагадаємо, в організмі Єлістратової виявили заборонений еритропоетин.

"ЕПО – це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, може, воно дало хибнопозитивний результат? І що з іще однією пробою, яку брали через два дні після першої? Якщо знайшли ЕПО тоді , мали знайти і вдруге, він же не міг нікуди подітися. Загалом, поки питань дуже багато, і відповідей на них у нас поки немає", – наводить слова Турбаєвського Спорт-Експрес

"Для нас це шок. Ми самі не можемо зрозуміти, як так вийшло. Юля стільки років вже в пулі, постійно здає проби, в тому числі і на паспорт крові. І раптом така звістка. Юля зараз в Токіо, готувалася до старту на Олімпіаді 28 липня, а 26-го ввечері їй надійшов лист про позитивну пробу", – додав чоловік українки

"Юля в той період робила п'ять стартів поспіль, пробу взяли на четвертому. Навіть якби ми з'їхали з глузду і раптом захотіли використати ЕПО, це ніколи було зробити – суцільні змагання. Ти або здаєш змагальний контроль, або до тебе приїжджають додому", – дивується Турбаєвський

Юлія Єлістратова не выступить в Токіо / Фото: Instagram

Ігри в Токіо стали б Юлії Єлістратової вже четвертими в кар'єрі. Найкращим результатом на Олімпіадах у неї було 24-е місце в 2008 році.

Нагадаємо, що раніше через допінг збірна України втратила гімнаста Олега Верняєва, важкоатлета Дмитра Чумака та боксера Євгена Барабанова.