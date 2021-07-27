Скандал на Олімпіаді: росіянину не дали вийти на нагородження в масці з котиком

Плавець з команди ОКР Євген Рилов, який виграв золоту медаль в стометрівці на спині, не зміг порадіти своєму успіху на Іграх в Токіо в повній мірі

Євген Рилов із ОКР / Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у плаванні Євген Рилов образився на оргкомітет Ігор, який не допустив спортсмена з ОКР до церемонії нагородження в його фірмовій медичній масці – із зображенням кота. Сек'юріті на водній арені попросили Рилова змінити засіб захисту.

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"Плакати хочу. Мені не дали вийти в масці з котиком. Сказали "вибачте, не можна". Але я ж не буду сперечатися з організаторами Олімпіади", – наводить слова Рилова РІА Новини

Відзначимо, що Євген Рилов носить маску з котом майже з початку пандемії, тому що це подарунок його дівчини. До того ж він дуже любить кішок – вдома живе відразу три.

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Раніше плавчиня з Росії посварилася з трансляторами Олімпіади, заявивши, що гроші вирішують все.