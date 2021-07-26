Скандал на Олімпіаді! Човен трансляції ледь не розчавив у воді тріатлоністів (відео)

Човен телетрансляції підплив занадто близько до стартового містка спортсменів. Після старту він не встиг відплисти від тріатлоністів, через це частина учасників не змогла почати заплив, залишившись на пристані.
Читайте також: Укол по амбіціях! Найтитулованіша українка залишає Токіо-2020
При цьому човен рухався заднім ходом і ледь не розчавив декількох атлетів, які вже перебували у воді.
На щастя, минулося без жертв.
У зв'язку з конфузом, через 13 секунд після початку змагань, пролунав гудок про фальстарт. Але деякі тріатлоністи його не почули і продовжили заплив.
За ними довелося відправити човен. Дехто до того часу відплив на 200 метрів.
У підсумку рестарт, подібних якому в олімпійському тріатлоні ще не було, відбувся.
Спортсмени пропливли півтора кілометра, проїхали на велосипеді 40 км і пробігли 10 км. Найшвидше фінішу дістався норвежець Крістіан Блюменфельд (1 година 45 хвилин 4 секунди), який приніс своїй країні перше олімпійське "золото" Токіо.
Читайте також: Пакуй рушницю! Українці забракло 1 очка, щоб потрапити до фіналу Олімпіади у стрільбі
Другим став британець Алекс Ї, який програв чемпіонові 11 секунд. Третій результат у Гейдена Вайлда з Нової Зеландії, відставання якого від першого місця склало 20 секунд.