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Сенсаційний провал українського Бонда: чемпіон світу не виступить на Олімпіаді-2020

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 19:40
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Відомий стрибун у висоту Богдан Бондаренко не зміг виконати норматив для участі в Олімпійських Іграх-2020 в Токіо. Легкоатлета послабили травми
/ Фото: Getty Images

Рекордсмен України в стрибках у висоту, призер Олімпіади в Ріо-2016 і чемпіон світу Богдан Бондаренко не виступить на Іграх-2020 в Токіо. Раніше ми розповідали, що робив український Бонд у 2020 році і чи буде ще стрибати.

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Бондаренко несподівано не зміг виконати олімпійський норматив (2,33 м), необхідний для участі на турнірі – повідомляє ФЛАУ. На чемпіонаті України Богдан показав результат 2,26 м. На Меморіалі Лонського сенсаційно не взяв навіть 2,10 метра. На Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики Kyiv Athletic Festival показав 2,20 м.

/ Фото: AFP

І часу на ще одну спробу в українського рекордсмена, який останнім часом боровся з травмами та їх наслідками, не залишилося. Дедлайн для виконання олімпійського нормативу закінчився 28 червня. Отже, Бондаренко не виступить на Олімпіаді в Токіо. На Іграх-2020 у цій дисципліні Україну представить Андрій Проценко.

Раніше ми повідомляли, що в страшній аварії загинув талановитий бігун, який вигравав медалі чемпіонату світу.

Дивіться, як тренувався Богдан Бондаренко

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#
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#
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Г
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Англія
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Чехія
3
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Хорватія
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4
4
Шотландія
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1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
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7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
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3
4
Польща
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Г
О
1
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2
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