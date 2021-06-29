Сенсаційний провал українського Бонда: чемпіон світу не виступить на Олімпіаді-2020

Відомий стрибун у висоту Богдан Бондаренко не зміг виконати норматив для участі в Олімпійських Іграх-2020 в Токіо. Легкоатлета послабили травми

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Рекордсмен України в стрибках у висоту, призер Олімпіади в Ріо-2016 і чемпіон світу Богдан Бондаренко не виступить на Іграх-2020 в Токіо. Раніше ми розповідали, що робив український Бонд у 2020 році і чи буде ще стрибати.

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Бондаренко несподівано не зміг виконати олімпійський норматив (2,33 м), необхідний для участі на турнірі – повідомляє ФЛАУ. На чемпіонаті України Богдан показав результат 2,26 м. На Меморіалі Лонського сенсаційно не взяв навіть 2,10 метра. На Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики Kyiv Athletic Festival показав 2,20 м.

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І часу на ще одну спробу в українського рекордсмена, який останнім часом боровся з травмами та їх наслідками, не залишилося. Дедлайн для виконання олімпійського нормативу закінчився 28 червня. Отже, Бондаренко не виступить на Олімпіаді в Токіо. На Іграх-2020 у цій дисципліні Україну представить Андрій Проценко.

Раніше ми повідомляли, що в страшній аварії загинув талановитий бігун, який вигравав медалі чемпіонату світу.

Дивіться, як тренувався Богдан Бондаренко