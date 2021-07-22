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Олімпіада 2020 в Токіо

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Збірна Гвінеї знялася з Олімпіади: дві причини

Олег Люлька Олег Люлька
22 липня, 08:35
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За офіційною версією, уряд африканської країни не хотів наражати своїх спортсменів на небезпеку через коронавірус. За неофіційною, не знайшлося грошей на поїздку
Збірна Гвінеї пропускає Ігри
Збірна Гвінеї пропускає Ігри / Фото: Getty Images

Міністр спорту Гвінеї Сануссі Бантама Соу заявив, що олімпійська збірна цієї африканської країни відмовилася від участі в Іграх-2020 в Токіо через ситуацію з коронавірусом.

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Слова чиновника, адресовані президенту Олімпійського комітету Гвінеї, наводить агенція AFP.

"У зв'язку з COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив скасувати участь Гвінеї в Олімпійських іграх в Токіо", – каже Соу

Разом з тим джерело агенції, близьке до уряду Гвінеї, вважає, що насправді рішення Гвінеї пов'язано з браком коштів для покриття витрат команди на поїздку до Японії.

Раніше ми писали, що Японія зазнає величезниї збитків через рішення проводити літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без туристів і глядачів на трибунах. Згідно з дослідженням університету Кансай, Країна висхідного сонця недорахується 21,8 млрд доларів.

Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

Нагадаємо, відкриття Ігор у Токіо відбудеться 23 липня. Прапор України на церемонії понесуть олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

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