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Олімпіада 2020 в Токіо

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Найсексуальніша баскетболістка відмовилася їхати на Олімпіаду в Токіо через паніку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 11:08
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Центрова збірної Австралії з баскетболу Ліз Кембідж пропустить Ігри-2020, спортсменка зізналася, що у неї напади паніки, вона не спить і не їсть
Ліз Кембідж пропустить Ігри
Ліз Кембідж пропустить Ігри / Фото: Instagram

Зірка австралійського баскетболу, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, Ліз Кембідж відмовилася їхати на Ігри в Токіо. Своє рішення 29-річна баскетболістка пояснила тим, що знаходиться не в найкращому психологічному стані.

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"Всі мої знайомі знають, що одне з моїх найбільших бажань – виграти "золото" Олімпіади в складі збірної. Кожен учасник Ігор повинен бути на піку свого психологічного та фізичного стану. На даний момент я дуже далека від того стану, в якому мені б хотілося перебувати. Не секрет, що в минулому я мала проблеми з психічним здоров'ям.

Крім того, я стурбована ізоляцією в "бульбашці" – ні сім'ї, ні друзів, ні фанатів, ніякої системи комунікації поза командою. Це насправді наганяє на мене страх. Протягом останнього місяця у мене спостерігалися напади паніки, я не спала і не їла. Я знаю себе. Не можу бути тією Ліз, яку всі заслуговують побачити в складі збірної Австралії. В крайньому разі, зараз. У мене розбивається серце, коли заявляю, що відмовляюся виступати на Олімпіаді, але думаю, це найкраще рішення для збірної і для мене. Бажаю команді удачі в Токіо. Сподіваюся, Австралія стане кращою і завоює золоті медалі", – написала Кембідж в Instagram.

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Ліз відома не тільки своєю грою. У спортсменки понад 700 тисяч підписників у соцмережах. Вона викладає там безліч фотографій і повідомлень сексуального характеру.

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