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З російським прапором у Криму: колишня українська спортсменка передала привіт "хейтерам"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 16:19
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Олімпійська чемпіонка Токіо із синхронного плавання Марина Голядкіна опублікувала провокаційне фото. Спортсменка сфотографувалася з російським триколором в окупованому Криму
Марина Голядкина красується з російським прапором в окупованому Криму
Марина Голядкина красується з російським прапором в окупованому Криму / Фото: Instagram

У такий спосіб Голядкіна передала привіт своїм хейтерам, під якими, мабуть, має на увазі колишніх співвітчизників. Позувала вона на набережній в Ялті.

"Вгадайте, де відпочиваю. Привіт хейтерам", – написала під фото спортсменка в Instagram.

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Голядкіна народилася в Донецьку і до 2015 року виступала за збірну України, а потім прийняла російське громадянство.

На Олімпіаді-2020 у складі збірної РОК вона виборола золоту медаль. Днями раніше Голядкіну та інших олімпійських чемпіонів вшановували в Кремлі, де колишня українка зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами, Володимире Володимировичу, і сказати голосно, що я захистила честь великої країни! Для мене це велике щастя", – пишалася нагородою спортсменка.

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