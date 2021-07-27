З олімпійським і європейським рекордами: як сьогодні на Іграх боролися за медалі в плаванні

Сьогодні пізніше на старт вийдуть Михайло Романчук та Сергій Фролов в попередньому запливі на 800 метрів вільним стилем.
У чоловічому запливі на 200 метрів вільним стилем переможцем став 21-річний британець Томас Дін, він випередив свого співвітчизника Дункана Скотта всього на 0,4 секунди!
Чоловіки, вільний стиль, 200 м:
- Томас Дін (Велика Британія)- 1: 44.22
- Дункан Скотт (Велика Британія)+ 0.04
- Фернандо Схеффер (Бразилія) + 0.44
У жінок в запливі на 100 метрів на спині золоту медаль з олімпійським рекордом завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Їй же належить і світовий рекорд на цій дистанції (57.45).
Жінки, спина, 100 м:
- Кейлі Маккіоун (Австралія) – 57.47 (олімпійський рекорд)
- Кайлі Мас (Канада) + 0.25
- Реган Сміт (США) + 0.58
Заплив у чоловіків на 100 метрів на спині завершився перемогою Євгена Рилова з команди РОК. Росіянин встановив рекорд Європи. Цікаво, що його співвітчизник Климент Колесніков відстав від переможця всього на 0,2 секунди!
Чоловіки, спина, 100 м:
- Євген Рилов (РОК) – 51.98 (європейський рекорд)
- Климент Колесніков (РОК) + 0.02
- Райан Мерфі (США) + 0.21
І в останньому медальному запливі на сьогодні у жінок на стометрівці брасом золоту медаль завоювала американка Лідія Якобі.
Жінки, брас, 100 м:
- Лідія Якобі (США) – 1: 04.95
- Тетяна Схунмакер (ПАР) + 0.27
- Ліллі Кінг (США) + 0.59
На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.
Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.