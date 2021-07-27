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Олімпіада 2020 в Токіо

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З олімпійським і європейським рекордами: як сьогодні на Іграх боролися за медалі в плаванні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 липня, 08:36
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На Олімпійських іграх в Токіо проходять змагання з плавання. Під час ранкової сесії розіграли медалі в чотирьох дисциплінах. Українці в боротьбі за медалі представлені не були
Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі
Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі / Фото: Reuters

Сьогодні пізніше на старт вийдуть Михайло Романчук та Сергій Фролов в попередньому запливі на 800 метрів вільним стилем.

У чоловічому запливі на 200 метрів вільним стилем переможцем став 21-річний британець Томас Дін, він випередив свого співвітчизника Дункана Скотта всього на 0,4 секунди!

Чоловіки, вільний стиль, 200 м:

  • Томас Дін (Велика Британія)- 1: 44.22
  • Дункан Скотт (Велика Британія)+ 0.04
  • Фернандо Схеффер (Бразилія) + 0.44

У жінок в запливі на 100 метрів на спині золоту медаль з олімпійським рекордом завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Їй же належить і світовий рекорд на цій дистанції (57.45).

Жінки, спина, 100 м:

  • Кейлі Маккіоун (Австралія) – 57.47 (олімпійський рекорд)
  • Кайлі Мас (Канада) + 0.25
  • Реган Сміт (США) + 0.58

Заплив у чоловіків на 100 метрів на спині завершився перемогою Євгена Рилова з команди РОК. Росіянин встановив рекорд Європи. Цікаво, що його співвітчизник Климент Колесніков відстав від переможця всього на 0,2 секунди!

В тренді

Чоловіки, спина, 100 м:

  • Євген Рилов (РОК) – 51.98 (європейський рекорд)
  • Климент Колесніков (РОК) + 0.02
  • Райан Мерфі (США) + 0.21

І в останньому медальному запливі на сьогодні у жінок на стометрівці брасом золоту медаль завоювала американка Лідія Якобі.

Жінки, брас, 100 м:

  • Лідія Якобі (США) – 1: 04.95
  • Тетяна Схунмакер (ПАР) + 0.27
  • Ліллі Кінг (США) + 0.59

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
8
3
8
19
2
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
3
13
3
flag Китай КитайCN
7
5
7
19
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
3
15
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
3
7
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Канада КанадаCA
1
3
1
5
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