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Росіянам заборонили ведмедів на Олімпіаді в Токіо і доведеться перешити купальники

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 15:43
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П'ятиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина поскаржилася, що збірній Росії з синхронного плавання довелося прибрати з композиції назва країни і зображення тварини
Російські синхроністки Світлана Ромашина і Світлана Колесніченко
Російські синхроністки Світлана Ромашина і Світлана Колесніченко / Фото: Instagram

Збірна Росії з синхронного плавання поскаржилася, що на літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020 не зможе виступати в купальниках із зображенням ведмедя. Через підтасовок результатів московської антидопінгової лабораторії росіяни покарані ВАДА і не можуть використовувати свій гімн, герб, назву країни та іншу національну символіку.

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"Відбулися деякі зміни в зв'язку з обмеженнями: довелося прибрати з композиції назва нашої країни, яке звучало на англійській мові, і замінити ескізи купальників – на них був намальований ведмідь. Зображення ведмедя використовувати заборонили", – розповіла ТАСС п'ятиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

Через санкції ВАДА на змаганнях росіяни, яких допустять на Олімпіаду, представлятимуть команду Олімпійського комітету Росії (ОКР). Гімном Росії на Олімпіадах буде класика українця – фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Ілліча Чайковського.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Раніше двох олімпійських чемпіонів з Росії покарали за допінг.

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9
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0
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#
Команда
І
Г
О
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Бельгія
3
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9
2
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3
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3
3
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1:3
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2:7
3
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#
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І
Г
О
1
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3
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9
2
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6
3
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3
4
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3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
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2
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