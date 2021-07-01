Росіянам заборонили ведмедів на Олімпіаді в Токіо і доведеться перешити купальники

П'ятиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина поскаржилася, що збірній Росії з синхронного плавання довелося прибрати з композиції назва країни і зображення тварини

Російські синхроністки Світлана Ромашина і Світлана Колесніченко / Фото: Instagram

Збірна Росії з синхронного плавання поскаржилася, що на літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020 не зможе виступати в купальниках із зображенням ведмедя. Через підтасовок результатів московської антидопінгової лабораторії росіяни покарані ВАДА і не можуть використовувати свій гімн, герб, назву країни та іншу національну символіку.

Читайте також: 12 важкоатлетів з Росії отримали від 2 до 8 років за допінг! Серед них – чемпіони світу

"Відбулися деякі зміни в зв'язку з обмеженнями: довелося прибрати з композиції назва нашої країни, яке звучало на англійській мові, і замінити ескізи купальників – на них був намальований ведмідь. Зображення ведмедя використовувати заборонили", – розповіла ТАСС п'ятиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

Через санкції ВАДА на змаганнях росіяни, яких допустять на Олімпіаду, представлятимуть команду Олімпійського комітету Росії (ОКР). Гімном Росії на Олімпіадах буде класика українця – фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Ілліча Чайковського.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Раніше двох олімпійських чемпіонів з Росії покарали за допінг.