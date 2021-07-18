Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Рекордна кількість ЛГБТ-спортсменів на Олімпіаді в Токіо: список країн

Олег Люлька Олег Люлька
18 липня, 16:28
Копіювати лінк
На Іграх в столиці Японії виступить більше відкритих представників ЛГБТ, ніж на всіх попередніх Олімпіадах разом узятих. Українців в опублікованому списку немає
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

На Олімпійських іграх в Токіо виступлять 142 відкритих ЛГБТ-спортсмени, це число перевищує кількість ЛГБТ-олімпійців, які брали участь у всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.

Про це повідомляє Out Sports.

Також на Олімпіаду до Токіо приїхало вдвічі більше ЛГБТ-спортсменів, ніж на Ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро (56 людей).

В Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні брало участь 23 представники ЛГБТ.

Виходячи з опублікованих даних, ЛГБТ-олімпійці представлять 25 різних країн. За цим показником лідирує збірна США, вони привезуть на Ігри 34 представники ЛГБТ. За ними – команди Канади (16), Великої Британії (15) і Нідерландів (13). Спортсменів з України в списку, оприлюдненому Out Sports, немає.

При цьому жінок в 8 разів більше, ніж чоловіків. Найбільше представниць ЛГБТ – понад 30 – у жіночому футболі.

Серед них топ-зірка – найкраща футболістка світу американка Меган Рапіноу. Виступить в Токіо і її кохана – баскетболістка збірної США С'ю Берд.

Читайте також: Ніякого сексу! З'явилося пояснення, чому ліжка на Олімпіаді – з картону

В тренді

Відзначимо, що до зібраної статистики увійшла перша спортсменка-трансгендер в історії ОІ – важкоатлетка Лорел Габбард з Нової Зеландії, яка раніше була Гевіном. Вона – син колишнього мера Окленда.

Хоча шоковані суперниці Хаббард вважають, що це нечесно. Деякі з них стверджують, що успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.

Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020
Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020 / Фото: Reuters

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти