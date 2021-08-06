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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 7 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
6 серпня, 22:51
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У суботу, 7 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо виступлять 34 представники України. Вболіваємо за всіх наших спортсменів і сподіваємося на медалі!
Ярослава Магучіх і Олександр Хижняк поборються за медалі на Олімпіаді -2020
Ярослава Магучіх і Олександр Хижняк поборються за медалі на Олімпіаді -2020 / Фото: Reuters

Наші 34 олімпійці позмагаються в дев'яти видах спорту. Тримаємо кулаки за боксера Олександра Хижняка – він буде битися у фіналі боксерського турніру о 8:45. Вболіваємо за стрибуна у воду Олексія Середу, представниць художньої гімнастики. Реальні шанси на медаль у нашої команди в артистичному плаванні й Оксани Лівач, яка побореться за бронзу у вільній боротьбі. Особливі надії покладаємо на Ярославу Магучіх, яка виступить у фіналі змагань зі стрибків у висоту.

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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 7 серпня:

01:00. Легка атлетика. Жінки, марафон. Вікторія Калюжна, Дар'я Михайлова, Євгена Прокоф'єва
03:37. Гребля на байдарці і каное. Жінки, каное-двійка. Півфінал. Лузан/Четверикова
03:44. Гребля на байдарці і каное. Чоловіки, каное-одиночка. Півфінал. Павло Алтухов, Юрій Вандюк
04:00. Художня гімнастика. Командне багатоборство. Кваліфікація. Україна
04:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м. Півфінал. Олексій Середа . Фінал о 9:00
04:14. Гребля на байдарці і каное. Жінки, байдарка-четвірка. півфінал Україна
08:35. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки. Фінал. Павло Тимощенко
08:45. Бокс. Чоловіки, категорія до 75 кг. Фінал. Олександр Хижняк
09:20. Художня гімнастика. Приватне багатоборстві. Фінал. Христина Прикордонна, Вікторія Онопрієнко
09:45. Велотрек. Жінки, спринт. 1/8 фіналу. Олена Старикова
12:52. Вільна боротьба. Жінки, до 50 кг. Втішна сутичка. Оксана Лівач
13:30. Артистичне плавання. Групи, довільна програма. Фінал. Україна
13:35. Легка атлетика. Жінки, стрибки в висоту. Фінал. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо
Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

В тренді

У п'ятницю, 6 серпня, українці завоювали одну медаль:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
11
16
51
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
8
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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