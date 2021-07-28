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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 28 липня: вболіваємо за Світоліну, Ньябалі і гімнастів

Олена Павлова Олена Павлова
28 липня, 02:40
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28 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо пройде п'ятий повноцінний змагальний день і визначаться перші чемпіони та призери турніру
Петро Пахнюк, Анастасія Павлова та Кеджау Ньябалі
Петро Пахнюк, Анастасія Павлова та Кеджау Ньябалі / Фото: НОК України

У середу на Іграх в Японії будуть розіграні 23 комплекти медалей. Українські олімпійці будуть претендувати на два. Раніше ми писали, що українець засмутився через бронзовий фінал на Олімпіаді.

Читайте також: Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 28 липня

Українці на Олімпіаді 28 липня

5:01. Стрільба з лука. Чоловіки, 1/32 фіналу. Олексій Гунбін – Тарундіп Раї (Індія)
5:00. Теніс. Жінки, 1/4 фіналу. Еліна Світоліна – Каміла Джорджі (Італія)
5:00. Теніс. Жінки, пари – Надія Кіченок/Людмила Кіченок – Вероніка Кудерметова/Олена Весніна (ROC)

Надія і Людмила Кіченок
Надія і Людмила Кіченок / Фото: Reuters

5:30. Академічне веслування. Чоловіки, двійка легка. півфінал – Ігор Хмара/Станіслав Ковальов
Не раніше 6:00. Дзюдо. Чоловіки, до 90 кг, 1/16 фіналу – Кеджау Ньябалі – Роберт Флорентіно (Доміканская республіка)

В тренді


6:50. Гребля-слалом. Жінки. Каное. 1-й заїзд кваліфікації. Вікторія Ус
9.00. Гребля-слалом. Жінки. Каное. 2-й заїзд кваліфікації. Вікторія Ус
11:57. Пальба з лука. Жінки, 1/32 фіналу. Анастасія Павлова – Дженніфер Мучіно-Фернандес (США)
13:15. Пальба з лука. Жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко – Ле Цзеін (Китайський Тайбей)
13:15. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки – Ілля Ковтун, Петро Пахнюк

Ілля Ковтун/Фото basel2021.com
Ілля Ковтун/Фото basel2021.com

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
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flag США СШАUS
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flag Китай КитайCN
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flag ОКР ОКРROC
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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2
5
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7
flag Австралія АвстраліяAU
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1
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flag Канада КанадаCA
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