Розклад Олімпіади-2020 на 8 серпня

У неділю, 8 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в восьми видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters
У неділю, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі в восьми дисциплінах. Всього визначиться 13 олімпійських чемпіонів. Розклад останнього дня Олімпіади-2020:
В тренді
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|5:30
|жінки, фінал
БОКС
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, легка вага, 60 кг, фінал
|8:00
|жінки, середня вага, 75 кг, фінал
|8:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, фінал
|8:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, трек, омніум, скретч
|4:18
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/2 фіналу
|4:24
|чоловіки, трек, кейрин, 1/4 фіналу
|4:45
|жінки, трек, омніум, гонка на час
|5:06
|жінки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 5-8 місця
|5:09
|чоловіки, трек, кейрин, 1/2 фіналу
|5:20
|жінки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 3-е місце
|5:20
|жінки, трек, спринт індивідуальний, фінальні заїзди
|5:26
|жінки, трек, омніум, гонка на вибування
|5:51
|чоловіки, трек, кейрин, заїзди за 7-12 місця
|6:00
|чоловіки, трек, кейрин, фінал
|6:25
|жінки, трек, омніум, гонка за очками (фінал)
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, матч за 7-8 місця
|5:00
|чоловіки, матч за 5-6 місця
|7:40
|чоловіки, матч за 3-е місце
|10:30
|чоловіки, фінал
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, матч за 3-е місце
|7:30
|жінки, фінал
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, матч за 3-е місце
|9:00
|жінки, фінал
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, групові вправи, фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|1:00
|чоловіки, марафон, фінал