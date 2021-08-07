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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад Олімпіади-2020 на 8 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 серпня, 20:29
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У неділю, 8 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в восьми видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters

У неділю, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі в восьми дисциплінах. Всього визначиться 13 олімпійських чемпіонів. Розклад останнього дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
5:30жінки, фінал

БОКС

часдисципліна
8:00жінки, легка вага, 60 кг, фінал
8:00жінки, середня вага, 75 кг, фінал
8:00чоловіки, легка вага, 63 кг, фінал
8:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:00жінки, трек, омніум, скретч
4:18жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/2 фіналу
4:24чоловіки, трек, кейрин, 1/4 фіналу
4:45жінки, трек, омніум, гонка на час
5:06жінки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 5-8 місця
5:09чоловіки, трек, кейрин, 1/2 фіналу
5:20жінки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 3-е місце
5:20жінки, трек, спринт індивідуальний, фінальні заїзди
5:26жінки, трек, омніум, гонка на вибування
5:51чоловіки, трек, кейрин, заїзди за 7-12 місця
6:00чоловіки, трек, кейрин, фінал
6:25жінки, трек, омніум, гонка за очками (фінал)

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
3:30чоловіки, матч за 7-8 місця
5:00чоловіки, матч за 5-6 місця
7:40чоловіки, матч за 3-е місце
10:30чоловіки, фінал

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки, матч за 3-е місце
7:30жінки, фінал

ГАНДБОЛ

часдисципліна
5:00жінки, матч за 3-е місце
9:00жінки, фінал

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

часдисципліна
5:00жінки, групові вправи, фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
1:00чоловіки, марафон, фінал

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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дній
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хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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