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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад Олімпіади-2020 на 5 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 07:15
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У четвер, 5 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 12 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпійські Ігри в Токіо
Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: Reuters

У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 12 різних дисциплінах. Розклад 14-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
7:15чоловіки, 1/2 фіналу, # 1
14:00чоловіки, 1/2 фіналу, # 2

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
13:00чоловіки, 1/2 фіналу, # 2

БОКС

часдисципліна
8:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, 2-га середня вага, 75 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, фінал

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:00чоловіки, найлегша вага, 57 кг, втішні поєдинки
5:15жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки
5:30чоловіки, напівважка вага, 86 кг, втішні поєдинки
5:45чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/8 фіналу
6:00жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/8 фіналу
6:15чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/4 фіналу
6:45жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/2 фіналу
12:55жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/2 фіналу
13:15чоловіки, найлегша вага, 57 кг, сутички за 3-е місце
13:35чоловіки, найлегша вага, 57 кг, фінал
13:55чоловіки, напівважка вага, 86 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, напівважка вага, 86 кг, фінал
14:55жінки, легка вага, 57 кг, матчі за 3-е місце
15:15жінки, легка вага, 57 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30чоловіки, трек, омніум, скретч
9:48чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу
10:06жінки, трек, кейрин, 1/4 фіналу
10:21чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу, втішні заїзди
10:27чоловіки, трек, омніум, гонка на час
10:45чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/4 фіналу
10:57жінки, трек, кейрин, 1/2 фіналу
11:07чоловіки, трек, омніум, гонка на вибування
11:37жінки, трек, кейрин, заїзди за 7-12 місця
11:45жінки, трек, кейрин, фінал
11:55чоловіки, трек, омніум, гонка за очками (фінал)
12:27чоловіки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 5-8 місця

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00жінки, класифікація за 5-8 місця
9:30жінки, класифікація за 5-8 місця
12:20жінки, 1/2 фіналу, #1
13:50жінки, 1/2 фіналу, #2

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
7:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1
15:00чоловіки, 1/2 фіналу, #2

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки, 1/2 фіналу, #1
3:00жінки, 1/2 фіналу, #2
15:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1
15:00чоловіки, 1/2 фіналу, #2

ГАНДБОЛ

часдисципліна
11:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1
15:00чоловіки, 1/2 фіналу, #2

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30жінки, індивідуальне першою-во, раунд-II

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
3:38чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
3:46жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
3:54жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
4:02жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 фіналу #1
4:10жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 фіналу #2
4:20чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
4:30чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
5:25чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал B
5:35чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал A
5:45жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, фінал B
5:55жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, фінал A
6:15жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, фінал B
6:25жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, фінал A
6:45чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, фінал B
6:55чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, фінал A

КАРАТЕ

часдисципліна
4:00жінки, ката, попередній раунд
5:00жінки, ката, основний раунд
6:00чоловіки, 67 кг, попередній раунд
11:00жінки, 55 кг, попередній раунд
13:00жінки, ката, поєдинки за 3-е місце
13:15жінки, ката, фінал
13:30чоловіки, 67 кг, 1/2 фіналу
13:45жінки, 55 кг, 1/2 фіналу
14:00чоловіки, 67 кг, фінал
14:15жінки, 55 кг, фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00чоловіки, десятиборство 110м, з/б
3:10жінки, стрибки в висоту, кваліфікація A+B
3:40жінки, семиборство, стрибки в довжину
3:50чоловіки, десятиборство, метання диска (А)
4:00жінки, 4х100 м естафета, раунд I
4:55чоловіки, десятиборство, метання диска (B)
5:00чоловіки, потрійний стрибок, фінал
5:05чоловіки, штовхання ядра, фінал
5:30чоловіки, 4х100 м естафета, раунд I
5:55чоловіки, 110 м з бар'єрами, фінал
6:30жінки, семиборство, метання списа (А)
6:45чоловіки, десятиборство, стрибки з жердиною
7:40жінки, семиборство, метання списа (B)
10:30чоловіки, 20 км ходьба, фінал
13:15чоловіки, десятиборство, метання списа (А)
13:20жінки, стрибки з жердиною, фінал
13:25жінки, 4х400 м естафета, раунд I
14:00чоловіки, 1500 м, півфінали
14:20чоловіки, десятиборство, метання списа (B)
15:00чоловіки, 400 м, фінал
15:20жінки, семиборство 800 м, фінал
15:40чоловіки, десятиборство 1500 м, фінал

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
00:30чоловіки, 10 км, відкрита вода, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
4:00жінки, вишка 10 м, 1/2 фіналу
9:00жінки, вишка 10 м, фінал

скелелазіння СПОРТИВНОЕ

часдисципліна
11:30чоловіки, індивідуальна першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)

скейтбординг

часдисципліна
3:00чоловіки, парк, кваліфікація
5:00чоловіки, парк, фінал

Сучасне п'ятиборство

часдисципліна
7:00жінки, індивідуальна першість, фехтування (класифікація)
7:00чоловіки, індивідуальна першість, фехтування (класифікація)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
5:00жінки, командна першість, матч за 3-е місце
13:30жінки, командна першість, фінал

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00жінки, фінал за 3-е місце

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
4:30чоловіки, фінал за 3-е місце
13:00чоловіки, фінал

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
16
33
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
5
6
18
Всі медалі
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дній
годин
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