Розклад Олімпіади-2020 на 5 серпня

Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: Reuters
У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 12 різних дисциплінах. Розклад 14-го дня Олімпіади-2020:
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|7:15
|чоловіки, 1/2 фіналу, # 1
|14:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, # 2
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|13:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, # 2
БОКС
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, 2-га середня вага, 75 кг, 1/2 фіналу
|8:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, фінал
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, втішні поєдинки
|5:15
|жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки
|5:30
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, втішні поєдинки
|5:45
|чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/8 фіналу
|6:00
|жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/8 фіналу
|6:15
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/4 фіналу
|6:45
|жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, середня вага, 74 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, суперважка вага, 125 кг, 1/2 фіналу
|12:55
|жінки, найлегша вага, 53 кг, 1/2 фіналу
|13:15
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, сутички за 3-е місце
|13:35
|чоловіки, найлегша вага, 57 кг, фінал
|13:55
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, напівважка вага, 86 кг, фінал
|14:55
|жінки, легка вага, 57 кг, матчі за 3-е місце
|15:15
|жінки, легка вага, 57 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|чоловіки, трек, омніум, скретч
|9:48
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу
|10:06
|жінки, трек, кейрин, 1/4 фіналу
|10:21
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу, втішні заїзди
|10:27
|чоловіки, трек, омніум, гонка на час
|10:45
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/4 фіналу
|10:57
|жінки, трек, кейрин, 1/2 фіналу
|11:07
|чоловіки, трек, омніум, гонка на вибування
|11:37
|жінки, трек, кейрин, заїзди за 7-12 місця
|11:45
|жінки, трек, кейрин, фінал
|11:55
|чоловіки, трек, омніум, гонка за очками (фінал)
|12:27
|чоловіки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 5-8 місця
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, класифікація за 5-8 місця
|9:30
|жінки, класифікація за 5-8 місця
|12:20
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|13:50
|жінки, 1/2 фіналу, #2
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|7:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|15:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|3:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
|15:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|15:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|15:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|жінки, індивідуальне першою-во, раунд-II
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
|3:38
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
|3:46
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
|3:54
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
|4:02
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 фіналу #1
|4:10
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/2 фіналу #2
|4:20
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
|4:30
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
|5:25
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал B
|5:35
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал A
|5:45
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, фінал B
|5:55
|жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, фінал A
|6:15
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, фінал B
|6:25
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, фінал A
|6:45
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, фінал B
|6:55
|чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, фінал A
КАРАТЕ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, ката, попередній раунд
|5:00
|жінки, ката, основний раунд
|6:00
|чоловіки, 67 кг, попередній раунд
|11:00
|жінки, 55 кг, попередній раунд
|13:00
|жінки, ката, поєдинки за 3-е місце
|13:15
|жінки, ката, фінал
|13:30
|чоловіки, 67 кг, 1/2 фіналу
|13:45
|жінки, 55 кг, 1/2 фіналу
|14:00
|чоловіки, 67 кг, фінал
|14:15
|жінки, 55 кг, фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, десятиборство 110м, з/б
|3:10
|жінки, стрибки в висоту, кваліфікація A+B
|3:40
|жінки, семиборство, стрибки в довжину
|3:50
|чоловіки, десятиборство, метання диска (А)
|4:00
|жінки, 4х100 м естафета, раунд I
|4:55
|чоловіки, десятиборство, метання диска (B)
|5:00
|чоловіки, потрійний стрибок, фінал
|5:05
|чоловіки, штовхання ядра, фінал
|5:30
|чоловіки, 4х100 м естафета, раунд I
|5:55
|чоловіки, 110 м з бар'єрами, фінал
|6:30
|жінки, семиборство, метання списа (А)
|6:45
|чоловіки, десятиборство, стрибки з жердиною
|7:40
|жінки, семиборство, метання списа (B)
|10:30
|чоловіки, 20 км ходьба, фінал
|13:15
|чоловіки, десятиборство, метання списа (А)
|13:20
|жінки, стрибки з жердиною, фінал
|13:25
|жінки, 4х400 м естафета, раунд I
|14:00
|чоловіки, 1500 м, півфінали
|14:20
|чоловіки, десятиборство, метання списа (B)
|15:00
|чоловіки, 400 м, фінал
|15:20
|жінки, семиборство 800 м, фінал
|15:40
|чоловіки, десятиборство 1500 м, фінал
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|00:30
|чоловіки, 10 км, відкрита вода, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, вишка 10 м, 1/2 фіналу
|9:00
|жінки, вишка 10 м, фінал
скелелазіння СПОРТИВНОЕ
|час
|дисципліна
|11:30
|чоловіки, індивідуальна першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)
скейтбординг
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, парк, кваліфікація
|5:00
|чоловіки, парк, фінал
Сучасне п'ятиборство
|час
|дисципліна
|7:00
|жінки, індивідуальна першість, фехтування (класифікація)
|7:00
|чоловіки, індивідуальна першість, фехтування (класифікація)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, командна першість, матч за 3-е місце
|13:30
|жінки, командна першість, фінал
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|жінки, фінал за 3-е місце
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, фінал за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, фінал