Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад Олімпіади-2020 на 4 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 серпня, 06:00
Копіювати лінк
У середу, 4 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 11 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпійські кільця - головний символ Олімпіади
Олімпійські кільця - головний символ Олімпіади / Фото: AFP

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 13-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00жінки, 1/4 фіналу, #1
7:40жінки, 1/4 фіналу, #2
11:20жінки, 1/4 фіналу, #3
15:00жінки, 1/4 фіналу, #4

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки, втішний, раунд-II
13:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1

БОКС

часдисципліна
8:00жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/2 фіналу
8:00жінки, напівсередня вага, 69 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, напівважка вага, 81 кг, фінал

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:15жінки, середня вага, 62 кг, втішні поєдинки
5:45чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/8 фіналу
6:00жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
6:15чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/4 фіналу
6:45жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, найлегша вага, 57 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, напівважка вага, 86 кг, 1/2 фіналу
12:55жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу
14:55жінки, середня вага, 62 кг, сутички за 3-е місце
15:15жінки, середня вага, 62 кг, фінал

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

часдисципліна
5:00чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, втішні поєдинки
5:30чоловіки, напівважка вага, 87 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, сутички за 3-е місце
13:35чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, фінал
13:55чоловіки, напівважка вага, 87 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, напівважка вага, 87 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30чоловіки, трек, спринт індивідуальний, кваліфікація
10:10жінки, трек, кейрин, раунд I
10:35чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу
11:11жінки, трек, кейрин, Раунд I, втішні заїзди
11:31чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу, втішні заїзди
11:45чоловіки, трек, командна гонка переслідування, фінали
12:13чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу
12:47чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу, втішні заїзди

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
9:30чоловіки, 1/4 фіналу, #2
12:20чоловіки, 1/4 фіналу, #3
13:50чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки, 1/4 фіналу, #1
7:00жінки, 1/4 фіналу, #2
11:00жінки, 1/4 фіналу, #3
15:30жінки, 1/4 фіналу, #4

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
3:00чоловіки, 1/4 фіналу, #2
15:00чоловіки, 1/4 фіналу, #3
15:00чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:30жінки, 1/4 фіналу, #1
7:15жінки, 1/4 фіналу, #2
11:00жінки, 1/4 фіналу, #3
14:45жінки, 1/4 фіналу, #4

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30жінки, індивідуальне першою-во, Раунд-I

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, Попередні заїзди
3:54жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, Попередні заїзди
4:12жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, Попередні заїзди
4:47чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, Попередні заїзди
6:00чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
6:06чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
6:12чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #3
6:18жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
6:24жінки, C-1 (каное-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
6:30жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 фіналу #1
6:37жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 фіналу #2
6:45чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
6:53чоловіки, K-2 (байдарки-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #2

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
13:00конкур, індивідуальна першість, фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00чоловіки, десятиборство 100 м
3:05чоловіки, метання списа, Кваліфікація A
3:35жінки, семиборство 100 м з/б
3:55чоловіки, десятиборстві, стрибки в довжину
4:35жінки, семиборство, стрибки в висоту
4:35чоловіки, метання списа, кваліфікація B
5:00чоловіки, 110 м з бар'єрами, півфінали
5:30жінки, 400 м з бар'єрами, фінал
5:40чоловіки, десятиборство, штовхання ядра
12:30чоловіки, десятиборство, стрибки в висоту
13:00жінки, 1500 м, півфінали
13:05жінки, семиборство, штовхання ядра
13:30жінки, 400 м, півфінали
14:00жінки, 3000 м стіплчейз, фінал
14:15чоловіки, метання молота, фінал
14:30жінки, семиборство 200 м
15:05чоловіки, 800 м, фінал
15:30чоловіки, десятиборство 400 м
15:55чоловіки, 200 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
8:30жінки, клас 470, фінал
9:00чоловіки, клас 470, фінал

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
00:30жінки, 10 км, відкрита вода, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00жінки, вишка 10 м, попередній раунд

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

часдисципліна
13:30жінки, дуети, фінал

СКЕЛЕЛАЗАННЯ СПОРТИВНЕ

часдисципліна
11:00жінки, індивідуальне пер-во, кваліфікація (швидкість, боулдерінг, складність)

СКЕЙТБОРДИНГ

часдисципліна
3:00жінки, парк, кваліфікація
5:00жінки, парк, фінал

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
4:00жінки, командна першість, 1/2 фіналу
8:30чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу
13:30чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
7:50чоловіки, +109 кг, група В
13:50чоловіки, +109 кг, фінал, група А

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
4:30жінки, 1/2 фіналу, #1
13:00жінки, 1/2 фіналу, #2

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
16
34
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
7
21
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти