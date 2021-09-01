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Олімпіада 2020 в Токіо

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Програли Китаю, але завоювали бронзу. Українські тенісисти поповнили медальний залік

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 вересня, 10:28
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Дует українських спортсменів, незважаючи на програш у півфіналі збірній Китаю, завоював бронзову нагороду
Збірна України з настільного тенісу завоювала бронзову медаль на Паралімпіаді-2020
Збірна України з настільного тенісу завоювала бронзову медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпійський іграх у Токіо збірна України з настільного тенісу (клас 8-9) виграла бронзову медаль.

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Суперниками українців у півфіналі була збірна Китаю. У парній зустрічі, українці Іван Май і Лев Кац програли китайському дуету 0:3. В індивідуальній Май поступився китайцю Ліану з рахунком 1:3.

Підсумковий рахунок поєдинку Україна – Китай – 0:2.

Оскільки матч за третє місце не проводиться, півфіналісти стають бронзовими призерами.

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Ця медаль стала 70-ю за рахунком для української команди на Паралімпійських іграх. В активі українських паралімпійців зараз 15 золотих, 34 срібні та 21 бронзова нагород.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
64
40
32
136
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
29
23
30
82
3
flag ПКР ПКРRPC
27
18
35
80
4
flag США СШАUS
25
26
17
68
5
flag Нідерланди НідерландиNL
16
9
10
35
6
flag Україна УкраїнаUA
15
34
21
70
7
flag Бразилія БразиліяBR
14
11
19
44
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
21
23
57
9
flag Італія ІталіяIT
11
19
16
46
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
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8:11
7
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2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Пʼятниця, 10 вересня
19:30
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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