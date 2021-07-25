Приклад для Світоліної: українські тенісистки вирвали героїчну перемогу на Олімпіаді

Українські сестри-тенісистки Надія і Людмила Кіченок пробилися до другого раунду Олімпіади-2020, здолавши в трьох сетах дует з Індії Саня Мірза – Анкіта Райна

Надія і Людмила Кіченок / Фото: Reuters

Українки начисто програли перший сет 0:6, але потім виправили ситуацію, вирвавши перемогу у другому сеті на тай-брейку 7:6 (7:0), а потім виявилися сильнішими і в третьому сеті – 10:8. Матч тривав 1 годину і 35 хвилин.

У наступному раунді українки зустрінуться з переможцями пари Хорватія (Юрак/Векич) – США (Мелічар/Ризик). Цей поєдинок відбудеться сьогодні трохи пізніше, а дата зустрічі другого кола стане відома пізніше.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

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