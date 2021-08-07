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Олімпіада 2020 в Токіо

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Останній день Олімпіади! Розклад українців

Олег Люлька Олег Люлька
7 серпня, 22:11
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Олімпіада в Токіо, яка стартувала 23 липня, фінішує. В останній день Ігор, 8 серпня, виступають наші марафонці, гімнастки і надія на медаль – Олена Старікова у велотреку
Українська велогонщиця Олена Старікова
Українська велогонщиця Олена Старікова / Фото: Reuters

8 серпня, в заключний день Олімпіади, змагається дев'ять представників України.

Розклад Олімпіади-2020 на 8 серпня

Надії на медаль (не виключено, навіть золоту) пов'язані з велогонщицею Оленою Старіковою, яка в індивідуальному спринті на треку вибила фаворитку – німкеню Леу Фрідріх – і тепер в 1/2 фіналу битиметься з Лі Вай Цзе з Гонконгу. Для виходу до фіналу необхідно виграти два заїзди.

Бажаючим побачити це вживу потрібно завести будильник на 4 ранку!

РОЗКЛАД УКРАЇНЦІВ 8 СЕРПНЯ

1:00. Легка атлетика – чоловіки, марафон: Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський

4:18. Велотрек. Жінки, спринт (1/2 фіналу): Олена Старікова. Фінал і заїзд за бронзу – з 5:20

В тренді

5:00. Художня гімнастика – групові вправи (фінал): команда України (Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)

14:00. Церемонія закриття Олімпіади

Олена Старікова
Олена Старікова / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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