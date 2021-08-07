Останній день Олімпіади! Розклад українців

Олімпіада в Токіо, яка стартувала 23 липня, фінішує. В останній день Ігор, 8 серпня, виступають наші марафонці, гімнастки і надія на медаль – Олена Старікова у велотреку

Українська велогонщиця Олена Старікова / Фото: Reuters

8 серпня, в заключний день Олімпіади, змагається дев'ять представників України.

Розклад Олімпіади-2020 на 8 серпня

Надії на медаль (не виключено, навіть золоту) пов'язані з велогонщицею Оленою Старіковою, яка в індивідуальному спринті на треку вибила фаворитку – німкеню Леу Фрідріх – і тепер в 1/2 фіналу битиметься з Лі Вай Цзе з Гонконгу. Для виходу до фіналу необхідно виграти два заїзди.

Бажаючим побачити це вживу потрібно завести будильник на 4 ранку!

РОЗКЛАД УКРАЇНЦІВ 8 СЕРПНЯ

1:00. Легка атлетика – чоловіки, марафон: Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський

4:18. Велотрек. Жінки, спринт (1/2 фіналу): Олена Старікова. Фінал і заїзд за бронзу – з 5:20

В тренді Волейболісти Франції станцювали канкан, обігравши Росію у фіналі Олімпіади

5:00. Художня гімнастика – групові вправи (фінал): команда України (Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)

14:00. Церемонія закриття Олімпіади