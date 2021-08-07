Останній день Олімпіади! Розклад українців

8 серпня, в заключний день Олімпіади, змагається дев'ять представників України.
Розклад Олімпіади-2020 на 8 серпня
Надії на медаль (не виключено, навіть золоту) пов'язані з велогонщицею Оленою Старіковою, яка в індивідуальному спринті на треку вибила фаворитку – німкеню Леу Фрідріх – і тепер в 1/2 фіналу битиметься з Лі Вай Цзе з Гонконгу. Для виходу до фіналу необхідно виграти два заїзди.
Бажаючим побачити це вживу потрібно завести будильник на 4 ранку!
РОЗКЛАД УКРАЇНЦІВ 8 СЕРПНЯ
1:00. Легка атлетика – чоловіки, марафон: Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський
4:18. Велотрек. Жінки, спринт (1/2 фіналу): Олена Старікова. Фінал і заїзд за бронзу – з 5:20
5:00. Художня гімнастика – групові вправи (фінал): команда України (Маріола Бондарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)
14:00. Церемонія закриття Олімпіади
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