Після жвавого старту Україна впала в медальному заліку Паралімпіади-2020

У другій змагальний день Паралімпіади в Токіо Україна завоювала лише одну медаль. Це відкинуло нашу команду з п'ятого на дев'яте місце в загальному медальному заліку Ігор