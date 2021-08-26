Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Після жвавого старту Україна впала в медальному заліку Паралімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 серпня, 16:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У другій змагальний день Паралімпіади в Токіо Україна завоювала лише одну медаль. Це відкинуло нашу команду з п'ятого на дев'яте місце в загальному медальному заліку Ігор
Медалісти Паралімпіади-2020
Медалісти Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні скарбничка нашої збірної поповнилася лише одним сріблом, яке завоювала Єлизавета Мерешко в плаванні.

Читайте також: "Щоб завоювати медаль, довелося перемогти свого друга". Срібний медаліст про свій виступ на Паралімпіаді-2020

Україна опустилася на дев'яте місце, маючи в своєму активі дев'ять нагород – одне золото, шість срібних і дві бронзові нагороди.

На перше місце вийшов Китай, на рахунку якого вже 23 завойовані медалі! Слідом за ним йдуть Велика Британія і РПК.

Медальний залік Паралімпіади на 26 серпня:

М Країна Gold MedalSilver MedalBronze MedalВсього
1

Китай

851023
2

Велика Британія

67316
3

РПК

65617
4

Австралія

62614
5

Нідерланди

5308
6

Італія

44311
7

США

2204
8

Білорусь

2002
9

Україна

1 6 2 9
10

Бразилія

1348
11

Іспанія

1304
12

Франція

1214
12

Японія

1214
14

Угорщина

1102
15

Чилі

1001
15

Колумбія

1001
15

Ірландія

1001
15

Ізраїль

1001
15

Йорданія

1001
15

Казахстан

1001
15

Нігерія

1001
15

Сінгапур

1001
23

Канада

0224
24

Польща

0123
25

Австрія

0101
25

Грузія

0101
25

Індонезія

0101
25

Нова Зеландія

0101
25

В'єтнам

0101
30

Греція

0033
31

Бельгія

0022
31

Німеччина

0022
33

Азербайджан

0011
33

Мексика

0011
33

Словаччина

0011
33

Таїланд

0011
33

Узбекистан

0011
33

Венесуела

0011

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
8
5
10
23
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
7
3
16
3
flag ПКР ПКРRPC
6
5
6
17
4
flag Австралія АвстраліяAU
6
2
6
14
5
flag Нідерланди НідерландиNL
5
3
0
8
6
flag Італія ІталіяIT
4
4
3
11
7
flag США СШАUS
2
2
0
4
8
flag Білорусь БілорусьBY
2
0
0
2
9
flag Україна УкраїнаUA
1
6
2
9
10
flag Бразилія БразиліяBR
1
3
4
8
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти