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Олімпіада 2020 в Токіо

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Полетять голови тренерів! Міністр розповів, хто підвів Україну на Олімпіаді

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 15:43
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Вадим Гутцайт незадоволений кількістю нагород у легкій атлетиці, якій виділили великі гроші для підготовки до Токіо-2020. Але провалилася не тільки вона
Вадим Гутцайт чекав більшего від легкої атлетики
Вадим Гутцайт чекав більшего від легкої атлетики / Фото: Reuters

Збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз".

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Міністр-спорту Вадим Гутцайт задоволений кількістю нагород , Але заявив, що деякі види спорту провалилися. Зокрема легка атлетика, де тільки одна бронзова медаль Ярослави Магучіх в стрибках у висоту.

Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо
Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS

"Після приїзду президента ФЛАУ будемо збиратися. Є питання, є проблеми. Багато грошей було виділено на підготовку спортсменів. Практично вони були забезпечені всім, щоб результати були кращими.

Нам треба щось міняти до 2024 року. Тому що в легкій атлетиці 49 дисциплін, вважаю, що ми можемо розраховувати на більшу кількість медалей на Олімпійських іграх ", – сказав Гутцайт UA: Перший

Марина стрибнула на 6.88
Марина стрибнула на 6.88 / Фото: REUTERS

"Я буду дивитися на всі види спорту, які були на Олімпіаді і не отримали нагороди, спортсмени в яких були повністю не готові перемагати. У нас 23 спортсмена були поруч з медалями , Вони зайняли 4-6-е місця. Є потенціал, вони конкурентоспроможні. Але в деяких – повний провал "

" 100% будемо міняти головних тренерів , Будемо збиратися з федераціями і дивитися їх плани. У Парижі в 2024 році нам потрібно, щоб перемагали не тільки одні і ті де види спорту, а й ті, де є історія перемог на Олімпіадах. Всі тренери повинні знати, що вони повинні відповідати за виступи своїх спортсменів. І федерації теж "

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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