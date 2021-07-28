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Олімпіада 2020 в Токіо

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Пісні чи катування? Звук, який зводить з розуму в Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 липня, 16:29
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Головний звуковий супровід літа в Токіо – це цикади. Вони не замовкають ні на секунду від світанку до заходу сонця
Ось такі цикади в токійських парках
Ось такі цикади в токійських парках / Фото: Любомир Луканюк

Якщо ви потрапили влітку в Токіо, то безкоштовний концерт гарантований. Від світанку до заходу вас буде супроводжувати дивний звук. Комусь може сподобатися, а для когось він стане справжніми тортурами. Але на вулиці від нього не сховатися. Літо – пора цикад.

Ці комахи займають в японській культурі особливе місце. Любителі аніме, повинні бути знайомі з шумовим супроводом у вигляді скрекоту.

Місцеві жителі цикад називають семі, а півчі види – хігурасі. Останні завдяки своєму співу і є для японців головним звуковим супроводом літа.

Послухайте токійських цикад:

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3
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10
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