Пісні чи катування? Звук, який зводить з розуму в Токіо

Якщо ви потрапили влітку в Токіо, то безкоштовний концерт гарантований. Від світанку до заходу вас буде супроводжувати дивний звук. Комусь може сподобатися, а для когось він стане справжніми тортурами. Але на вулиці від нього не сховатися. Літо – пора цикад.
Ці комахи займають в японській культурі особливе місце. Любителі аніме, повинні бути знайомі з шумовим супроводом у вигляді скрекоту.
Місцеві жителі цикад називають семі, а півчі види – хігурасі. Останні завдяки своєму співу і є для японців головним звуковим супроводом літа.
Послухайте токійських цикад:
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