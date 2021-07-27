Перша перемога в боксі! Українка Лисенко вийшла в чвертьфінал Олімпіади-2020

Українка Ганна Лисенко принесла Україні першу перемогу в боксерському турнірі Олімпіади-2020. Наша боксерка, яка виступає у ваговій категорії до 69 кг, пробилася в чвертьфінал

Анна Лисенко вийшла в чвертьфінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

У поєдинку 1/8 фіналу Лисенко перемогла представницю Марокко Умаіму Белахбіб.

Анна домінувала на рингу протягом усіх трьох раундів і виграла одноголосним рішенням суддів.

В 1/4 фіналу 30 липня Лисенко зустрінеться з представницею Туреччини Бусеназ Сюрменеллі.

Раніше Олімпіаду-2020 покинули два наших боксера – Микола Буценко та Ярослав Харциз програли свої стартові поєдинки в Токіо.

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.