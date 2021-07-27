Перша перемога в боксі! Українка Лисенко вийшла в чвертьфінал Олімпіади-2020

У поєдинку 1/8 фіналу Лисенко перемогла представницю Марокко Умаіму Белахбіб.
Анна домінувала на рингу протягом усіх трьох раундів і виграла одноголосним рішенням суддів.
В 1/4 фіналу 30 липня Лисенко зустрінеться з представницею Туреччини Бусеназ Сюрменеллі.
Раніше Олімпіаду-2020 покинули два наших боксера – Микола Буценко та Ярослав Харциз програли свої стартові поєдинки в Токіо.
На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.
Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.