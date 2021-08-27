Паралімпіада-2020. Україна завоювала перші медалі у велотреку і дзюдо

На Паралімпіаді-2020 у Токіо українські спортсмени принесли ще дві нагороди для збірної України. Поки без золота.
Чотириразовий олімпійський чемпіон Єгор Дементьєв виступав в індивідуальній гонці переслідування (4000 м) на велотреку серед чоловіків (клас С5).
У бронзовому фіналі українець легко обійшов свого суперника з Франції Кевіна ле Кунффа. Дементьєв показав результат 4:22.746.
Бронзовий фінал гонки переслідування на 4000 м:
Єгор Дементьєв (Україна) – 4:22.746 – бронза;
Кевін ле Кунфф (Франція) – 4:27.997 – четверте місце.
Ще одну бронзову медаль, третю за сьогодні, виграла дзюдоїстка Юлія Іваницька.
У боротьбі за третє місце українка виявилася сильнішою за японку Сицуке Ханган.
Українська спортсменка виступала в категорії "з проблемами зору" до 48 кг.
На даний момент у збірної України 13 медалей, з яких 1 золота, 7 срібних і 3 бронзові.