Паралімпіада-2020. Україна завоювала перші медалі у велотреку і дзюдо

Третій день Паралімпійських ігор набирає обертів. Ще дві бронзи в скарбничку нашої команди принесли Юлія Іваницька та Єгор Дементьєв

Дзюдоїстка Юлія Іваницька завоювала бронзу на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпіаді-2020 у Токіо українські спортсмени принесли ще дві нагороди для збірної України. Поки без золота.

Реклама

Чотириразовий олімпійський чемпіон Єгор Дементьєв виступав в індивідуальній гонці переслідування (4000 м) на велотреку серед чоловіків (клас С5).

У бронзовому фіналі українець легко обійшов свого суперника з Франції Кевіна ле Кунффа. Дементьєв показав результат 4:22.746.

Бронзовий фінал гонки переслідування на 4000 м:

Реклама

Єгор Дементьєв (Україна) – 4:22.746 – бронза;

Кевін ле Кунфф (Франція) – 4:27.997 – четверте місце.

Ще одну бронзову медаль, третю за сьогодні, виграла дзюдоїстка Юлія Іваницька.

У боротьбі за третє місце українка виявилася сильнішою за японку Сицуке Ханган.

Реклама

Українська спортсменка виступала в категорії "з проблемами зору" до 48 кг.

На даний момент у збірної України 13 медалей, з яких 1 золота, 7 срібних і 3 бронзові.