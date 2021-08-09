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Олімпіада 2020 в Токіо

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Від Світоліної до баранів для Паші огли: п'ять найкрутіших медалей України в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 17:42
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Еліна Світоліна, Парвіз Насібов, Людмила Лузан, Олена Старікова та Ігор Рейзлін – скільки ж ви наших нервів з'їли на Олімпіаді... Дякуємо вам за це!
Світоліна, Насібов, Рейзлін, Старікова і Лузан
Світоліна, Насібов, Рейзлін, Старікова і Лузан / Фото: Reuters

Напередодні в Токіо відгриміла Олімпіада – найгірша для України за кількістю золотих медалей, але разом з тим вона подарувала нашим уболівальникам чимало феєричних емоцій.

Чого тільки варте золото Беленюка, здобуте з травмою плеча, після суддівського свавілля в Ріо-2016. Але все-таки іншого результату від Жана і не чекали.

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020
Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Ми ж склали п'ятірку найбільш емоційних медалей українців на Іграх-2020, які не надто й чекали або чекали, але по ходу змагань вважали вже майже втраченими. Коротше кажучи, такі, які забрали найбільше наших нервів.

ПАРВІЗ НАСІБОВ

Уродженець Азербайджану Парвіз Паша огли Насібов не був серед залізних претендентів на медалі, від того його медаль виявилася приємною подвійно! Що цей борець зробив у півфіналі турніру греко-римлян! Виграні ним бали судді віддавали супернику з Єгипту Ель-Саєду. Здавалося, українець програвав безнадійно. Але Парвіз таки порвав свого візаві, вирвавши на останніх секундах перемогу з рахунком 7:6.

Парвіз Насібов на Олімпіаді-2020
Парвіз Насібов на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Парвіз Насібов
Парвіз Насібов / Фото: REUTERS

Так, у фіналі Насібов поступився іранцю, обмежившись сріблом, але все одно вдома, в Миколаєві, його зустрічали як героя. Тут уже не пощастило баранам, яких тримає батько спортсмена. До застілля на честь медалі Олімпіади декількох довелося зарізати.

Українська велогонщиця Олена Старікова
Українська велогонщиця Олена Старікова / Фото: Reuters

ОЛЕНА СТАРІКОВА

Спринт на велотреку – не коронка Олени. Проте вона несподівано взяла тут срібло, вибивши з боротьби в чвертьфіналі не кого-небудь, а перший номер рейтингу і призера Токіо-2020 у командному спринті німкеню Леа Фрідріх. Браво, Старікова!

Олена Старікова стала срібною призеркою Олімпіади-2020
Олена Старікова стала срібною призеркою Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

До речі, за словами Олени, до Парижу-2024 вона поїде за золотом.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

ЕЛІНА СВІТОЛІНА

Досить часто спортсмени-мільйонери грають без особливого ентузіазму, коли мова йде про виступи за збірну, які особливих фінансових бонусів не передбачають. Світоліна виявилася з іншого тіста. Приїхавши до Токіо в статусі найбагатшої української спортсменки ($ 20,6 млн призових), вона віддавала на корті всю себе і витягла мертвий, здавалося б, матч за бронзу тенісного турніру, по ходу якого поступалася казахстанці Рибакіній 1:6, 1:3.

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Світоліна з бронзою Ігор у Токіо
Світоліна з бронзою Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Третя сходинка Ігор-2020 – це 55 тисяч доларів призових від української держави. Для Еліни, з урахуванням її доходів, крапля в морі. Але, судячи з її емоцій, у Токіо Світоліна виграла найдорожчу медаль свого життя.

"Я показала не найкращий теніс, але я боролася, не здавалася. Для мене ця медаль дуже важлива, і я знаю, як вона була потрібна Україні. Це була та мотивація, яка допомагала мені не здаватися і боротися до кінця", – заявила після здобуття бронзи Світоліна

Людмила Лузан
Людмила Лузан / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

Каноїстка Людмила Лузан взяла срібло на 500-метрівці в дуеті з Анастасією Четвериковою, але більш вистражданою була її особиста бронза у спринті – на 200-метрівці.

Людмила невдало стартувала, але потім додала і в божевільній боротьбі вирвала "бронзу" у полячки Боровської, яку випередила на мізерні вісім сотих секунди! Медаль Лузан визначили за фотофінішем.

Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог
Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог / Фото: Instagram

Ну і подивіться на ці руки! Якою ціною даються красуні Людмилі Лузан її медалі!

Ігор Рейзлін
Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

ІГОР РЕЙЗЛІН

Ну і як оминути увагою Ігоря Рейзліна?! Людина в 37 років приїхала на першу в своєму житті Олімпіаду – і взяла бронзу Токіо, хоча під час поєдинку за третю сходинку поступався італійцеві Сантареллі 0:3.

"Я сьогодні вперше за досить тривалий час закричав після бою. Дозволив собі такі емоції", – говорив Рейзлін, разом з яким кричали мільйони українців

Ігор Рейзлін із бронзою Олімпіади в Токіо
Ігор Рейзлін із бронзою Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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