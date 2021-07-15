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Олімпіада 2020 в Токіо

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Особливий випадок коронавірусу на Олімпіаді в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 11:45
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Вперше позитивний тест здав спортсмен, який проживає на об'єкті, підконтрольному безпосередньо оргкомітету Ігор. Його відправили на двотижневу ізоляцію
Олімпійці прилітають до Токіо
Олімпійці прилітають до Токіо / Фото: Reuters

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо повідомив про позитивний тест на коронавірус у одного з іноземних атлетів.

Про це інформує NHK.

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Спортсмен здав позитивний тест в середу, тепер йому необхідно пройти 14-денний період самоізоляції, йому заборонений вхід в Олімпійське селище. Стать і національність атлета не уточнюються.

Цей випадок став першим серед спортсменів, які проживають в об'єктах, підконтрольних безпосередньо оргкомітету Ігор. Змагання стартують 23 липня.

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В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19
В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19 / Фото: Reuters

До цього були зафіксовані випадки коронавірусу у зарубіжних команд, які прибули в інші тренувальні табори Японії. Зокрема, на Ігри привезла з собою COVID Росія.

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Раніше ми писали, що через коронавірусні обмеження спортсменам вже не будуть надягати медалі на шию, як раніше. Тепер призери Олімпійських ігор будуть нагороджувати себе самі.

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