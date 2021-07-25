Олімпійський рок Зантараї! Чемпіон світу та Європи програв на Іграх в Токіо

У другий день турніру дзюдоїстів у Японії чемпіон світу і Європи Георгій Зантарая вибув із боротьби за олімпійську медаль Токіо-2020

Георгій Зантарая проти Адріана Гомбока / Фото: Reuters

Титулований український спортсмен, який виступає у вазі до 66 кг, поступився на Іграх на стадії 1/8 фіналу. Зантарая програв вазарі представнику Словенії, чемпіону Європи 2018 року Адріану Гомбоку. Раніше першу медаль Україні в Токіо принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, а потім повідомила, що збирається зробити паузу.

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Чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая встиг виграти за свою кар'єру все, крім Олімпіади. Токіо-2020 мало стати гучним прощанням для 33-річного спортсмена, який першим з українських дзюдоїстів переміг на ЧС. До пандемії Зантарая встиг стати третім у світі в 2018-м і виграти Європейські ігри-2019 в категорії до 66 кг.

/ Фото: AFP

Тренер збірної України Віталій Дуброва зазначав, що за час пандемії депутат Київради трохи розгубив форму, проте посилено тренується і вперед його жене неймовірне бажання все-таки взяти олімпійську медаль.

Раніше олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич у Токіо залишилася з деревом.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.