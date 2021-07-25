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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпійський рок Зантараї! Чемпіон світу та Європи програв на Іграх в Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 08:55
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У другий день турніру дзюдоїстів у Японії чемпіон світу і Європи Георгій Зантарая вибув із боротьби за олімпійську медаль Токіо-2020
Георгій Зантарая проти Адріана Гомбока
Георгій Зантарая проти Адріана Гомбока / Фото: Reuters

Титулований український спортсмен, який виступає у вазі до 66 кг, поступився на Іграх на стадії 1/8 фіналу. Зантарая програв вазарі представнику Словенії, чемпіону Європи 2018 року Адріану Гомбоку. Раніше першу медаль Україні в Токіо принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, а потім повідомила, що збирається зробити паузу.

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Чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая встиг виграти за свою кар'єру все, крім Олімпіади. Токіо-2020 мало стати гучним прощанням для 33-річного спортсмена, який першим з українських дзюдоїстів переміг на ЧС. До пандемії Зантарая встиг стати третім у світі в 2018-м і виграти Європейські ігри-2019 в категорії до 66 кг.

/ Фото: AFP

Тренер збірної України Віталій Дуброва зазначав, що за час пандемії депутат Київради трохи розгубив форму, проте посилено тренується і вперед його жене неймовірне бажання все-таки взяти олімпійську медаль.

В тренді

Раніше олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич у Токіо залишилася з деревом.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

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Країна
Золото
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Всього
1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
3
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flag Іран ІранIR
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flag Італія ІталіяIT
1
1
0
2
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flag XK
1
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0
1
5
flag Таїланд ТаїландTH
1
0
0
1
6
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
1
7
flag Еквадор ЕквадорEC
1
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0
1
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
2
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9
flag Японія ЯпоніяJP
1
1
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2
10
flag Естонія ЕстоніяEE
0
0
1
1
Медальний залік
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1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
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9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
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Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
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